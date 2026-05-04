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Age of empires II: la edición definitiva se lanzará para macOS a través de Steam el 28 de Mayo

4 mayo, 20261 Minutos de lectura

Feral Interactive y World’s Edge han anunciado que Age of Empires II: Definitive Edition se lanzará en macOS a través de Steam el 28 de mayo.

Age of Empires II: Definitive Edition incluye tres expansiones que vienen con el juego base: «Lords of the West», «Dynasties of India» y «Dawn of the Dukes». El juego está renderizado en 4K y tiene una banda sonora remasterizada.

Así es como se describe el juego: Los jugadores liderarán diversas civilizaciones, desde los británicos que empuñan arcos largos hasta los maestros chinos de la pólvora, haciendo crecer aldeas de la Edad Oscura en prósperas ciudadelas, reuniendo ejércitos y derrotando a los rivales. Lucharán a través de campañas únicas para un solo jugador, cada una llena de sabor histórico, y perfeccionarán sus habilidades en escaramuzas enormemente personalizables. El multijugador en línea con otros jugadores de macOS ofrece campañas cooperativas y partidos competitivos de ritmo rápido.

Un establo completo de DLC que se pueden comprar también estará disponible en el lanzamiento ofreciendo una gran cantidad de nuevas campañas y civilizaciones, incluyendo el recién lanzado The Last Chieftains, donde la historia y el folclore se combinan para crear campañas épicas en la América del Sur medieval.

Un tráiler está disponible aquí. Un lanzamiento de Mac App Store de Age of Empires II: Definitive Edition seguirá a finales de este año.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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