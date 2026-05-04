Resultados del segundo trimestre de Apple

CUPERTINO, CALIFORNIA – Apple® anunció hoy los resultados financieros para su segundo trimestre fiscal de 2026 que finalizó el 28 de marzo de 2026. La Compañía registró ingresos trimestrales de 111,2 mil millones, un 17 por ciento más interanual. Las ganancias diluidas por acción fueron de 2,01 dólares, un 22 por ciento más año tras año.

«Hoy Apple se enorgullece de informar nuestro mejor trimestre de marzo, con ingresos de 111,2 mil millones de dólares y un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos geográficos», dijo Tim Cook, CEO de Apple. «iPhone logró un récord de ingresos del trimestre de marzo, impulsado por una demanda tan extraordinaria de la línea de iPhone 17. Durante el trimestre, Services alcanzó otro récord histórico, y estábamos emocionados de presentar nuevos productos notables a nuestra línea más sólida de la historia. Eso incluyó la incorporación del iPhone 17e y el iPad Air con tecnología M4, junto con el lanzamiento del MacBook Neo, que está cautivando a clientes de todo el mundo».

«Nuestro sólido desempeño comercial durante el trimestre de marzo generó más de 28 mil millones de dólares en flujo de efectivo operativo e impulsó nuevos récords del trimestre de marzo tanto para el flujo de caja operativo como para el EPS», dijo Kevan Parekh, director financiero de Apple. «La fuerte demanda continua de los clientes para nuestros productos y servicios nos ayudó una vez más a alcanzar un nuevo máximo histórico para nuestra base instalada de dispositivos activos en todas las principales categorías de productos y segmentos geográficos».

La junta directiva de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0,27 dólares por acción de las acciones ordinarias de la Compañía, un aumento del 4 por ciento. El dividendo se paga el 14 de mayo de 2026, a los accionistas registrados al cierre del negocio el 11 de mayo de 2026. La junta directiva también ha autorizado un programa adicional para recomprar hasta 100 mil millones de dólares de las acciones ordinarias de la Compañía.