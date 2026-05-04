YouTube añade imagen en imagen gratis a los usuarios de iPhone fuera de EE. UU.

El modo imagen en imagen de YouTube en el iPhone y el iPad se expande a más usuarios en todo el mundo, ha anunciado YouTube. Picture-in-picture (PiP) se implementará a nivel mundial.

Los usuarios no Premium de todo el mundo podrán usar PiP para contenido largo y no musical en iOS y Android. Esto ya está disponible en EE. UU. y para suscriptores Premium en todo el mundo, por lo que no habrá cambios para esos usuarios.

Los miembros de Premium Lite todavía pueden usar PiP para contenido largo y no musical, y los miembros Premium pueden usar PiP para contenido musical y no musical.

Picture-in-picture reduce un vídeo a un pequeño reproductor que se puede utilizar junto con otras aplicaciones. Para usar PiP, desliza el dedo hacia arriba para salir de la aplicación de YouTube, y el vídeo continuará reproduciendo en una pequeña ventana que se puede mover a cualquier parte de la pantalla.