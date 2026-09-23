Las 5 mejores apps de iPhone para correr

Correr con el iPhone puede ser mucho más que simplemente registrar cuántos kilómetros has hecho. Una buena app de running puede ayudarte a controlar el ritmo, descubrir nuevas rutas, analizar tus entrenamientos y, sobre todo, mantener la motivación para salir a correr con regularidad.

La App Store ofrece muchas opciones, pero no todas están pensadas para el mismo tipo de corredor. Algunas se centran en las estadísticas, otras en los planes de entrenamiento y otras en el aspecto social. Estas son cinco de las apps que merece la pena tener en cuenta si utilizas un iPhone para correr.

1. ActivityTracker – para un seguimiento sencillo y completo de tus carreras

ActivityTracker combina el seguimiento diario de pasos con un modo específico para registrar entrenamientos mediante GPS. Al iniciar una carrera, puedes ver la ruta sobre el mapa y consultar datos como distancia, tiempo, ritmo medio, velocidad, calorías, pasos y desnivel. Si usas un Apple Watch, puedes iniciar y registrar tus actividades directamente desde el reloj, incluir tu frecuencia cardíaca en el entrenamiento y después ver gráficos de zonas de frecuencia cardíaca.

Una de sus ventajas es que no se limita al momento de salir a correr. ActivityTracker permite ver cómo evoluciona tu actividad a lo largo del tiempo, con estadísticas y tendencias diarias, semanales, mensuales y anuales. Además, puedes establecer objetivos semanales y compartir posteriormente la ruta y los resultados de una carrera. La aplicación también resulta interesante porque te motiva a mantenerte activo mediante recordatorios, notificaciones de progreso y citas inspiradoras.

Por qué utilizarla: si buscas una aplicación para correr a un precio accesible, sin convertir cada entrenamiento en un proyecto complicado, ActivityTracker ofrece un equilibrio muy práctico entre sencillez y cantidad de datos.

Precio: Gratis (versión PRO: 34,99 €/año)

Enlace: App Store

2. Runna – para entrenamientos guiados

Runna está pensada para quienes quieren algo más que registrar sus carreras. La aplicación ofrece planes de entrenamiento personalizados que tienen en cuenta tu nivel y tus objetivos, con sesiones que combinan diferentes tipos de carrera, como rodajes suaves, intervalos, carreras de tempo y sesiones de recuperación.

Durante los entrenamientos, las indicaciones de audio te ayudan a saber qué hacer y cuándo hacerlo, para que puedas concentrarte en correr en lugar de estar pendiente constantemente de la pantalla. Los planes también se pueden adaptar a diferentes objetivos, desde mejorar tu forma física y aumentar la distancia hasta prepararte para carreras de 5K, 10K, media maratón o maratón.

La aplicación registra además datos de tus carreras y permite seguir tu evolución a medida que avanzas en el plan. Esto hace que cada entrenamiento tenga un propósito concreto dentro de tu preparación.

Por qué utilizarla: si buscas una aplicación que te diga qué entrenamiento hacer, cómo hacerlo y cómo progresar, Runna resulta especialmente interesante para convertir tus carreras en un programa de entrenamiento estructurado.

Precio: prueba gratuita de 7 días (versión Premium: 119,99 €/año)

Enlace: App Store

3. Strava – para corredores sociales y para explorar rutas

Strava es probablemente una de las apps más conocidas entre los aficionados al running, y una buena parte de su atractivo está precisamente fuera del simple registro de kilómetros. Puedes grabar tus carreras con GPS, revisar los detalles de cada entrenamiento y comparar tu evolución.

Uno de sus elementos más característicos son los segmentos, tramos concretos de una ruta en los que puedes comparar tus tiempos. Para quienes disfrutan intentando mejorar sus marcas, esto añade un componente competitivo al entrenamiento. Las funciones de suscripción incluyen además análisis de entrenamiento, zonas de ritmo, mejores marcas personales y herramientas avanzadas para crear y descubrir rutas.

La parte social también tiene mucho peso. Puedes compartir tus actividades, seguir a otros corredores y participar en retos. Strava ofrece asimismo funciones como Beacon para compartir tu ubicación durante una actividad.

Por qué utilizarla: si correr para ti también significa comparar resultados, descubrir rutas y formar parte de una comunidad, Strava ofrece muchas herramientas alrededor de cada entrenamiento.

Precio: Gratis (suscripción: 79,99 €/año)

Enlace: App Store

4. Adidas Running – para seguir un plan de entrenamiento

Adidas Running combina el registro GPS de las carreras con planes de entrenamiento y herramientas pensadas para ayudarte a progresar. Puedes registrar tus sesiones y consultar estadísticas como distancia, ritmo y otros datos del entrenamiento, mientras que el entrenador por voz proporciona información durante la carrera.

Uno de sus puntos fuertes son sus planes personalizados. La aplicación puede crear un programa en función de tu nivel y objetivo y adaptarlo según tu evolución. Esto resulta especialmente interesante si estás preparando una distancia concreta o quieres pasar de correr ocasionalmente a seguir una rutina más estructurada. También encontrarás retos y clasificaciones para añadir un elemento de motivación adicional a tus entrenamientos.

Por qué utilizarla: si tienes un objetivo claro y prefieres seguir un programa de entrenamiento en lugar de improvisar cada carrera, Adidas Running puede ayudarte a convertir tus sesiones en una rutina más estructurada.

Precio: Gratis (Suscripción: 49,99 €/año)

Enlace: App Store

5. Runmeter – para estadísticas detalladas

Si después de una carrera te gusta revisar todos los números posibles, Runmeter es una de las opciones más completas. La aplicación permite consultar cientos de estadísticas diferentes, además de mapas, gráficos, parciales, intervalos, zonas de entrenamiento y resúmenes de las sesiones.

También ofrece herramientas especialmente útiles para entrenamientos estructurados. Puedes trabajar con intervalos, escuchar avisos durante la carrera y configurar qué información quieres recibir mientras corres. Incluso es posible utilizar Siri para iniciar o detener una actividad o consultar determinadas estadísticas sin tener que manipular constantemente el teléfono.

Runmeter también puede utilizarse directamente desde el Apple Watch y permite conectar sensores de frecuencia cardiaca y otros dispositivos compatibles.

Por qué utilizarla: es una excelente opción para corredores que quieren ir más allá de distancia y ritmo y prefieren analizar sus entrenamientos con el mayor detalle posible.

Precio: Gratis (versión Elite: desde 5,99 € hasta 34,99 €)

Enlace: App Store

¿Qué app de running deberías elegir?

No existe una única aplicación perfecta para todos los corredores. La elección depende en gran medida de lo que quieras conseguir con ella y también de tu presupuesto.

Si quieres un seguimiento sencillo pero completo de tus carreras, ActivityTracker es una opción muy equilibrada. Si lo que buscas son estadísticas y análisis avanzados, Runmeter ofrece una enorme cantidad de información. ¿Necesitas orientación durante tu carrera? Runna pone el foco en los entrenamientos guiados. Strava resulta especialmente atractiva si te interesa la comunidad, las rutas y la comparación de resultados, mientras que Adidas Running es una buena alternativa si deseas seguir planes y trabajar hacia un objetivo concreto.

Lo importante es elegir una app que realmente vayas a utilizar. Al final, registrar una carrera de forma sencilla y constante puede ser mucho más útil que tener decenas de estadísticas que nunca consultas.