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Apple Watch

Nuevo conector de carga para Apple Watch

21 septiembre, 20261 Minutos de lectura

El nuevo Apple Watch Serie 12 y el Apple Watch Ultra 4 tienen cambios de hardware que permiten una carga más rápida, pero tendrás que usar la nueva versión del cargador rápido magnético del Apple Watch incluido en la caja para lograrlo. Si necesitas otros adicionales para tus propios soportes de carga o viajar o así sucesivamente, Apple ha lanzado la nueva versión con un precio en España de 29 euros.

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Alf

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