Cómo recuperar datos perdidos del iPhone

Perder fotografías, mensajes, contactos o cualquier otro dato almacenado en un iPhone es una de esas situaciones que ocurren cuando menos falta hace. Un borrado accidental, un problema durante una actualización de iOS, un restablecimiento del dispositivo o simplemente descubrir que una copia de seguridad contiene información que necesitamos recuperar pueden convertir una tarea sencilla en un pequeño problema.

En este escenario existen herramientas especializadas como Stellar Data Recovery para iPhone, una aplicación para Windows y Mac diseñada para recuperar información de dispositivos iOS y, especialmente, para extraer datos de copias de seguridad de iTunes/Finder.

La propuesta resulta interesante porque no se limita a fotografías y vídeos. Dependiendo del origen de los datos, Stellar permite trabajar con contactos, mensajes, archivos adjuntos, historial de llamadas, calendarios, notas, notas de voz, marcadores de Safari, recordatorios y datos de distintas aplicaciones de mensajería, entre otros.

En este artículo vamos a revisar qué ofrece, qué datos puede recuperar, cómo funciona y, sobre todo, qué podemos esperar realmente de una herramienta de este tipo.

¿Qué es Stellar Data Recovery para iPhone?

Stellar Data Recovery para iPhone es una aplicación de recuperación de datos especializada en dispositivos iOS. Según la documentación del fabricante, puede recuperar información desde el propio dispositivo iOS y desde archivos de copia de seguridad de iTunes. También es compatible con iPhone y iPad recientes y versiones modernas de iOS.

Esto marca una diferencia importante respecto a programas de recuperación de datos para Mac. Aquí no estamos intentando recuperar un archivo borrado de un SSD o de una tarjeta SD, sino localizar información que forma parte de la estructura de datos de un dispositivo iOS o de una copia de seguridad.

El programa está pensado para usuarios que han perdido información por circunstancias como un borrado accidental, un restablecimiento del dispositivo, un fallo de iOS o problemas relacionados con una copia de seguridad o dispositivos bloqueados, dañados o afectados por determinadas incidencias de software.

Eso sí: conviene entender qué significa realmente «recuperar». No existe un método que pueda garantizar que cualquier dato eliminado de un iPhone vuelva a aparecer. La recuperación depende de que la información siga disponible en el dispositivo, en una copia de seguridad o en alguna estructura que el software pueda analizar.

¿Qué datos puedo recuperar?

Uno de los puntos fuertes de Stellar Data Recovery para iPhone es precisamente la variedad de categorías de información que admite:

Fotos del carrete y Stream de Fotos.

Contactos.

Mensajes y archivos adjuntos.

Historial de llamadas.

Calendarios.

Notas y archivos adjuntos de las notas.

Notas de voz.

Marcadores de Safari.

Recordatorios.

WhatsApp y sus archivos adjuntos.

Viber.

Tango.

WeChat.

Line.

Kik.

Biblioteca de aplicaciones.

La página del programa iPhone Data Recovery de Stellar añade categorías más generales como imágenes, archivos de audio, vídeos y documentos de aplicaciones. También señala expresamente la recuperación de SMS, iMessage y conversaciones de WhatsApp, incluidos determinados archivos adjuntos.

Por tanto, no estamos ante una herramienta destinada exclusivamente a rescatar fotografías. Puede resultar especialmente útil cuando lo que hemos perdido es información menos visible, como un contacto, una conversación, una nota o un registro de llamadas.

Fotografías y vídeos

La recuperación de fotografías y vídeos es probablemente el caso de uso más evidente.

Stellar permite analizar el contenido del dispositivo o de una copia de seguridad para localizar fotografías y vídeos eliminados. La versión de demostración permite recuperar hasta 10 archivos y establece, para imágenes o vídeos recuperados gratuitamente, un límite de 10 MB por archivo.

Además de las fotografías, la aplicación permite previsualizar miniaturas de vídeos antes de decidir qué elementos guardar.

Contactos

Los contactos son otro de los datos que pueden resultar especialmente importantes después de una pérdida.

El programa puede recuperar contactos desde copias de seguridad del iPhone o de iTunes y permite exportar la información en formatos VCF, CSV o HTML. Esto puede ser más práctico que intentar reconstruir manualmente una agenda completa.

Mensajes, iMessage Y Whatsapp

En el caso de los mensajes, Stellar ofrece recuperación de SMS, iMessage y conversaciones de WhatsApp, incluyendo determinados archivos adjuntos.

Una función particularmente útil es la previsualización: podemos examinar los resultados encontrados antes de decidir qué queremos recuperar.

La documentación oficial también contempla la recuperación de mensajes, archivos adjuntos y datos de varias aplicaciones de mensajería.

Recuperación desde iPhone y iPad

Una de las posibilidades del programa es trabajar directamente con dispositivos iOS. Stellar admite iPhone y iPad y puede gestionar conexiones de varios dispositivos, aunque una recuperación concreta se realiza sobre un único dispositivo cada vez.

El procedimiento general es bastante sencillo:

Conectamos el iPhone o iPad al ordenador. Abrimos Stellar Data Recovery para iPhone. Seleccionamos los tipos de datos que queremos buscar. Iniciamos el análisis. Revisamos los resultados encontrados. Previsualizamos los datos disponibles. Seleccionamos aquello que queremos guardar.

La propia guía del programa estructura el proceso de recuperación de esta manera: seleccionar qué recuperar, realizar el escaneo y, finalmente, previsualizar y guardar los datos recuperados.

Recuperación desde una copia de seguridad de iTunes/Finder

Aquí encontramos una de las características más interesantes del programa. No siempre necesitamos tener acceso funcional al iPhone para intentar recuperar determinada información. Si disponemos de una copia de seguridad realizada anteriormente en el ordenador, Stellar puede analizarla y extraer información de ella.

El programa permite trabajar con copias de seguridad de iTunes/Finder y que también admite copias cifradas. Esto es especialmente relevante porque una copia cifrada puede contener información que no aparece de la misma forma en una copia convencional.

El procedimiento consiste, básicamente, en seleccionar la copia de seguridad disponible, analizarla y posteriormente escoger los datos que queremos recuperar. Además, Stellar afirma que es posible recuperar los datos seleccionados sin borrar la información existente en el iPhone.

Esto convierte las copias de seguridad de iTunes/Finder en una segunda vía de recuperación que merece la pena probar antes de dar los datos por perdidos.

¿Y las copias de seguridad cifradas?

Es probablemente una de las características que más valor aporta a usuarios que realizan copias de seguridad locales.

Stellar Data Recovery para iPhone admite la recuperación desde archivos de copia de seguridad cifrados de iTunes. Esta función es compatible con las versiones recientes de iTunes.

Naturalmente, que una copia esté cifrada no significa que podamos acceder a ella sin más. El cifrado sigue siendo una medida de protección. La utilidad de Stellar está en poder analizar una copia de seguridad cifrada cuando disponemos de las condiciones necesarias para acceder a ella.

Escaneo Profundo: cuando el análisis normal no basta

Stellar incorpora un modo de Deep Scan o Escaneo profundo destinado a mejorar los resultados cuando un análisis convencional no encuentra toda la información esperada. El escaneo profundo está diseñado para realizar un análisis más exhaustivo de la información disponible y mejorar las posibilidades de encontrar datos.

Aquí conviene aplicar una pequeña dosis de realismo: «escaneo profundo» no significa «recuperación garantizada». Es una búsqueda más exhaustiva, no una máquina del tiempo. Si los datos ya no están disponibles o han sido sobrescritos, ninguna opción de software puede garantizar que vuelvan a aparecer.

La previsualización es una función Importante

Una de las ventajas de Stellar es que no obliga a recuperar indiscriminadamente todo lo que encuentra. Antes de guardar los resultados podemos consultar diferentes categorías de información. Se pueden previsualizar mensajes, contactos, fotografías, notas, calendarios y recordatorios, además de miniaturas de vídeos.

Esto tiene dos ventajas.

La primera es que podemos comprobar si el archivo o dato que buscamos realmente está disponible. La segunda es que podemos recuperar únicamente aquello que necesitamos, en lugar de generar una copia enorme de todos los resultados encontrados.

En una herramienta de recuperación, esta función tiene bastante sentido: antes de pagar por una licencia completa, es mucho más útil poder comprobar si el programa encuentra realmente los datos que buscamos.

Facilidad de uso

La interfaz sigue una filosofía bastante sencilla: seleccionar, analizar, previsualizar y recuperar.

No es necesario conocer cómo está organizada internamente una copia de seguridad de iOS para utilizar las funciones básicas. De hecho, el propio fabricante destaca que la recuperación desde copias de seguridad de iPhone no requiere conocimientos técnicos específicos.

Esto es importante porque la recuperación de datos suele producirse en un momento poco agradable: hemos perdido algo que necesitamos. Una interfaz excesivamente técnica puede convertir un problema en otro. Por ello, Stellar apuesta por ocultar buena parte de esa complejidad y presentar al usuario las categorías de datos y los resultados.

Compatibilidad

El manual del programa indica compatibilidad con versiones de iOS desde 6.0 hasta 18.x y también con iOS 26.x. Asimismo, enumera una amplia gama de modelos de iPhone y señala compatibilidad con todos los iPad.

Hay que prestar atención, no obstante, a que el producto tiene versión para Mac y para Windows y que las especificaciones concretas pueden depender de la versión del programa que instalemos. Por eso, si estamos intentando recuperar datos de un dispositivo especialmente antiguo o de una versión concreta de iOS, es recomendable comprobar la compatibilidad antes de comprar.

¿Cuánto cuesta?

En la página española de Stellar la edición Standard con una licencia de un año tiene una oferta (en el momento de consultar la página) de 44,99 €, cuando su precio normal es de 69,99 €. La licencia indicada permite utilizar el producto con hasta cinco iPhone.

También existe una edición Toolkit, que además de la recuperación de datos incorpora funciones como el borrado de datos del iPhone, reparación del sistema iOS y eliminación del ID de Apple configurado.

Los precios y promociones pueden cambiar, por lo que no tendría demasiado sentido considerar las cantidades anteriores como permanentes.

Versión gratuita

Stellar permite probar el programa antes de comprar. La versión gratuita permite escanear, previsualizar y recuperar hasta 10 archivos. Para las imágenes y vídeos, especifica además el límite de 10 MB por archivo.

Esto es mucho más útil que una demo que simplemente permita abrir la interfaz. En una aplicación de recuperación de datos, lo realmente importante es comprobar si encuentra aquello que necesitamos. Nuestra recomendación sería precisamente esa: antes de pagar, realizar el análisis y comprobar que los datos que queremos recuperar aparecen en los resultados y pueden previsualizarse.

Lo mejor de Stellar Data Recovery para iPhone

Después de revisar sus características, estos son los puntos que más destacan:

Amplia variedad de datos compatibles. No se limita a fotografías y vídeos: también trabaja con contactos, mensajes, llamadas, calendarios, notas, notas de voz, recordatorios y distintas aplicaciones de mensajería.

Recuperación desde copias de seguridad. Poder analizar archivos de iTunes/Finder amplía considerablemente las posibilidades cuando el iPhone ya no funciona correctamente.

Compatibilidad con copias cifradas.

Previsualización de resultados antes de recuperar los datos.

Escaneo profundo. Ofrece una segunda opción cuando un análisis convencional no proporciona los resultados esperados.

Versión de prueba. Permite comprobar si la herramienta encuentra lo que buscamos antes de comprar la licencia.

Lo que conviene tener en cuenta

No todo son ventajas.

La principal limitación no es exclusiva de Stellar, sino de cualquier herramienta de recuperación: el software no puede garantizar que unos datos desaparecidos puedan recuperarse. Que el programa encuentre un ítem no significa necesariamente que todos sus contenidos estén íntegros. Esto es particularmente importante con fotografías, vídeos y archivos adjuntos.

También hay que distinguir entre recuperar información de una copia de seguridad y recuperar información directamente de un dispositivo. Si disponemos de una copia reciente que contiene los datos que necesitamos, analizar esa copia puede ser una estrategia mucho más sencilla que intentar recuperar información eliminada del iPhone.

Por último, la existencia de una función llamada «Escaneo profundo» no debería interpretarse como una garantía de recuperación total. El fabricante emplea un lenguaje muy ambicioso al describir esta función, pero en la práctica las posibilidades dependen siempre del estado y disponibilidad de los datos.

¿Para quién tiene sentido?

Stellar Data Recovery para iPhone tiene sentido principalmente en tres situaciones.

Borrado accidental de fotografías, mensajes, contactos u otros datos que necesitamos recuperar.

iPhone con problemas, pero tenemos copia de seguridad local que puede contener la información perdida.

Copias de seguridad de iTunes/Finder antiguas y queremos extraer de ellas determinados datos sin tener que restaurar la copia completa sobre un iPhone.

Para un usuario que simplemente quiere mantener a salvo sus datos, sin haber perdido nada, la herramienta no sustituye a una buena estrategia de copias de seguridad. De hecho, la mejor recuperación de datos sigue siendo aquella que no necesitamos hacer.

Cómo utilizar Stellar Data Recovery para iPhone

El flujo es sencillo:

1. Instalar la aplicación. Descargamos la versión correspondiente a nuestro ordenador e instalamos Stellar Data Recovery para iPhone.

Es necesario darle a Stellar acceso completo al disco.

2. Conectar el iPhone o seleccionar una copia. Dependiendo del escenario, podemos trabajar con el dispositivo iOS o con una copia de seguridad disponible en el ordenador.

3. Seleccionar los tipos de datos. La aplicación permite escoger las categorías que queremos buscar. Esto evita tener que analizar necesariamente todo el contenido si solo necesitamos, por ejemplo, contactos o mensajes.

4. Ejecutar el análisis. Iniciamos el escaneo. Si el análisis normal no encuentra lo que necesitamos, podemos recurrir al modo de escaneo profundo.

5. Revisar los resultados. Una vez terminado el proceso podemos navegar por los datos encontrados y utilizar la previsualización para comprobar qué elementos son recuperables.

6. Recuperar únicamente lo necesario. Seleccionamos los elementos que queremos conservar y los guardamos en el ordenador.

Este último punto es importante: no conviene recuperar información indiscriminadamente cuando únicamente necesitamos unos cuantos archivos. Ten en cuenta que el escaneo (sea el estándar o el profundo) tardará más cuanto mayor sea el almacenamiento del dispositivo, y lo mismo para la recuperación. Cuanta más información queramos recuperar más va a tardar (incluso varias horas).

¿Vale la pena Stellar Data Recovery para iPhone?

Stellar Data Recovery para iPhone es una herramienta bastante más especializada de lo que puede sugerir su nombre. Su principal interés no está simplemente en «recuperar archivos», sino en poder trabajar con la estructura de datos de iPhone y iPad y, especialmente, con las copias de seguridad de iTunes/Finder.

Stellar Data Recovery para iPhone es una solución razonable para intentar recuperar información perdida de un iPhone, iPad o de sus copias de seguridad, especialmente cuando necesitamos localizar datos concretos y no queremos restaurar una copia completa del dispositivo.

Si utilizas dispositivos que tienen varios años, o gestionas un parque de dispositivos con usuarios de diferentes perfiles, puede ser una herramienta perfecta para añadir a tu arsenal y asegurarte que das un servicio rápido, seguro y eficiente.