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iPhone 18reviews

Primer contacto con iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

19 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Nos hemos acercado a la tienda de Rossellimac, Premium Partner de Apple, en Pozuelo y que recomendamos a todos aquellos que necesiten buena atención y gente que entienda de productos Apple, a ver los recién presentados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los nuevos AirPods y nuevos Apple Watch.

Aunque no tienen diferencias visibles, explicamos las novedades y por qué son una mejora con respecto a los modelos que les precedieron. Esperamos que os gusten. Tanto si os sirve como si no, dejadnos un comentario para que sepamos qué videos deberíamos hacer a continuación.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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