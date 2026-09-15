Cómo asegurarte de que Apple no utiliza tus datos de Siri AI para mejorar sus modelos

Al configurar Siri AI, Apple pregunta a los usuarios si quieren unirse a Mejorar Siri y dictado. Al elegir «Ahora no» rechazan la solicitud sin deshabilitar al asistente.

Los usuarios que inicialmente están de acuerdo pueden cambiar su decisión más tarde. Apple documenta la configuración de entrenamiento bajo el control existente Mejorar Siri y Dictado en lugar de proporcionar un interruptor para Apple Intelligence independiente.

La configuración cubre el audio de Siri, las transcripciones, los datos de solicitud relacionados y el historial de conversaciones guardados dentro de la aplicación Siri. No da permiso a Apple para recopilar todas las interacciones procesadas por Herramientas de escritura, Fotos u otras funciones de Apple Intelligence.

Cómo evitar que Apple use tus datos de Siri para la formación en IA

En un iPhone o iPad:

Abre Ajustes. Toca Privacidad y Seguridad. Desplázate hacia abajo y toca en Análisis y mejoras. Desactiva Mejorar Siri y Dictado.

En un Mac:

Abra Ajustes del sistema. Selecciona Privacidad y Seguridad. Haz clic en Análisis y mejoras. Desactiva Mejorar Siri y Dictado.

Al desactivar la configuración, se retira el permiso para que Apple almacene y revise el audio de Siri y las conversaciones guardadas. No desactiva Siri AI.

Apple solicita la preferencia por separado en un iPhone, iPad, Mac o Apple Vision Pro. Apple Watch y HomePod heredan inicialmente la opción del iPhone o iPad utilizado para configurarlos, mientras que un Apple TV normalmente la hereda a menos que el usuario personalice la configuración.

Lo que Apple recibe

La divulgación de privacidad de Apple dice que puede almacenar audio, transcripciones e información relacionada de las interacciones de Siri, Dictado y Traducir. Los datos relacionados pueden incluir la categoría de solicitud, las especificaciones del dispositivo, las estadísticas de rendimiento y la ubicación aproximada del dispositivo.

Apple puede usar la información para mejorar Siri, Dictado, Buscar, Traducir, Control por Voz y los modelos básicos detrás de Apple Intelligence. Un subconjunto puede ser revisado por humanos, aunque Apple dice que solo sus empleados pueden escuchar grabaciones de audio.

Apple puede conservar la información hasta por dos años. Las interacciones seleccionadas para la revisión humana pueden mantenerse durante más tiempo para continuar el desarrollo del producto.

Lo que el interruptor no detiene

Mejorar Siri y Dictado no es un interruptor maestro para cada tipo de análisis de Apple Intelligence. Apple dice que las transcripciones de Siri generadas por ordenador todavía se pueden usar para mejorar Siri y el dictado bajo sus prácticas predeterminadas, incluso cuando el programa opcional de uso compartido de audio está desactivado.

Apple también recopila tendencias agregadas protegidas de privacidad de usuarios que habilitan Compartir análisis del iPhone o su equivalente en otro dispositivo. Esas tendencias pueden incluir información sobre el contenido procesado por Apple Intelligence, aunque Apple dice que el sistema no recopila datos o contenido de usuarios individuales.

Los usuarios que no quieran contribuir con esas tendencias agregadas pueden desactivar Compartir iPhone Analytics en Configuración, Privacidad y Seguridad, y Análisis y Mejoras. En un Mac, la opción correspondiente es Compartir Mac Analytics.