Apple presenta el MacBook Pro con los nuevos M5 Pro y M5 Max

Apple ha anunciado hoy los últimos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con los nuevos M5 Pro y M5 Max, que ofrecen un revolucionario rendimiento y excepcionales capacidades de IA en el mejor portátil profesional del mundo.

Gracias al M5 Pro y el M5 Max, el nuevo MacBook Pro incorpora una nueva CPU con el núcleo de CPU más rápido del mundo,1 una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo y un mayor ancho de banda de memoria unificada, lo que combinado ofrece un rendimiento hasta 4 veces superior en comparación con la generación anterior y hasta 8 veces superior respecto a los modelos con M1.2

Esto permite a desarrolladores, investigadores, profesionales del sector empresarial y creativos llevar a cabo nuevos procesos de IA en el propio MacBook Pro. Además, duplica la velocidad del almacenamiento SSD2 con una capacidad mínima de 1 TB para el M5 Pro y 2 TB para el M5 Max. El nuevo MacBook Pro también incluye el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple que incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, mejorando el rendimiento y la fiabilidad de las conexiones inalámbricas.

Además, cuenta con hasta 24 horas de autonomía, una magnífica pantalla Liquid Retina XDR con una opción de acabado nanotexturizado, numerosas opciones de conectividad como Thunderbolt 5, una cámara 12MP Center Stage, micrófonos con calidad de estudio, un sistema de sonido inmersivo con seis altavoces, prestaciones de Apple Intelligence y la potencia de macOS Tahoe.

El MacBook Pro está disponible en negro espacial y plata. Las reservas comenzarán mañana, 4 de marzo, con disponibilidad el miércoles, 11 de marzo.

Rendimiento supersónico con el M5 Pro y M5 Max

El M5 Pro y el M5 Max se han fabricado mediante la nueva arquitectura Fusion desarrollada por Apple y se han diseñado desde el principio para la IA. Su innovador diseño combina dos chips en un único sistema en chip que ofrece un salto impresionante en rendimiento. El M5 Pro y el M5 Max incorporan una nueva CPU de hasta 18 núcleos con 6 supernúcleos, el núcleo de CPU más rápido del mundo,1 y 12 nuevos núcleos de rendimiento optimizados para ofrecer un rendimiento multihilo con una gran eficiencia energética en procesos profesionales, y en conjunto ofrece un rendimiento hasta un 30 % más rápido.3 El M5 Pro se ha diseñado para usuarios que trabajan en procesos exigentes, como programadores que optimizan algoritmos o fotógrafos que procesan enormes bibliotecas de fotos, mientras que el M5 Max está pensado para quienes desafían todos los límites, como ingenieros que ejecutan simulaciones complejas.

El M5 Pro y el M5 Max incrementan el rendimiento del M5, y con la misma revolucionaria arquitectura de GPU con un Neural Accelerator en cada núcleo, son hasta 4 veces más rápidos en el procesamiento de lenguajes de gran tamaño que el M4 Pro y el M4 Max, y hasta 8 veces más rápidos en la generación de imágenes de IA que el M1 Pro y el M1 Max.2 Esto permite a los investigadores y desarrolladores de IA entrenar modelos personalizados localmente y a los profesionales creativos aprovechar las herramientas de IA para editar vídeos, producir música y realizar proyectos de diseño. Ambos chips también ofrecen un rendimiento gráfico hasta un 50 % superior respecto al M4 Pro y el M4 Max, 3,4 para que los diseñadores de gráficos animados puedan trabajar con escenas 3D complejas en tiempo real y los artistas de efectos visuales puedan previsualizar los efectos al instante. Y con un Neural Engine más rápido con una mayor eficiencia energética y más ancho de banda de memoria unificada, el nuevo MacBook Pro ofrece impresionantes prestaciones de IA en el dispositivo. Con el aumento del ancho de banda de memoria unificada, el MacBook Pro puede gestionar procesos complejos, como el entrenamiento intensivo de modelos de IA y la gestión de proyectos de vídeo de gran tamaño. El M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada con hasta 307 GB/s de ancho de banda de memoria, mientras que el M5 Max admite hasta 128 GB de memoria unificada con hasta 614 GB/s de ancho de banda.

El MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el M5 Pro ofrecen:2

Generación de imágenes con IA hasta 7,8 veces más rápida que en el MacBook Pro con M1 Pro y hasta 3,7 veces más rápida que en el MacBook Pro con M4 Pro.

Procesamiento de lenguajes de LLM hasta 6,9 veces más rápido que el en MacBook Pro con M1 Pro y hasta 3,9 veces más rápido que en el MacBook Pro con M4 Pro.

Renderizado 3D en Maxon Redshift hasta 5,2 veces más rápido que en el MacBook Pro con M1 Pro y hasta 1,4 veces más rápido que en el MacBook Pro con M4 Pro.

Rendimiento en juegos con trazado de rayos como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition hasta 1,6 veces más rápido que en el MacBook Pro con M4 Pro.

El MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el M5 Max ofrecen:2

Generación de imágenes con IA hasta 8 veces más rápida que en el MacBook Pro con M1 Max y hasta 3,8 veces más rápida que en el MacBook Pro con M4 Max.

Un procesamiento de lenguajes de LLM hasta 6,7 veces más rápido que el en MacBook Pro con M1 Max y hasta 4 veces más rápido que en el MacBook Pro con M4 Max.

Renderizado de efectos de vídeo en Blackmagic DaVinci Resolve Studio hasta 5,4 veces más rápido que en el MacBook Pro con M1 Max y hasta 3 veces más rápido que en el MacBook Pro con M4 Max.

Mejora de vídeo mediante IA en Topaz Video hasta 3,5 veces más rápida que en el MacBook Pro con M4 Max.

Almacenamiento más rápido y mayor capacidad mínima

El nuevo MacBook Pro ofrece un rendimiento de lectura-escritura hasta el doble de rápido que la generación anterior, 4alcanzando velocidades de hasta 14,5 GB/s5 y acelerando los procesos de los profesionales que trabajan con proyectos de vídeo 4K y 8K, modelos de lenguaje de gran tamaño y conjuntos de datos complejos. El MacBook Pro con M5 Pro viene con una capacidad de serie de 1 TB, y el MacBook Pro con M5 Max con 2 TB. Y el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 ahora viene con capacidad de serie de 1 TB.

Aún más valor añadido para renovar

El nuevo MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el M5 Pro y el M5 Max es un gran salto para los usuarios profesionales. No ha habido un mejor momento para los clientes para renovar su MacBook Pro de una generación anterior con chip de Apple o procesador Intel.

Rendimiento en IA mejorado con Neural Accelerators en la GPU : Los usuarios que actualicen desde modelos con el M1 disfrutarán de un rendimiento en IA hasta 8 veces más rápido. 2

: Los usuarios que actualicen desde modelos con el M1 disfrutarán de un rendimiento en IA hasta 8 veces más rápido. Una excepcional autonomía : Los nuevos modelos de MacBook Pro ofrecen hasta 24 horas de autonomía, lo que supone hasta 13 horas más para los usuarios de modelos con procesador Intel y hasta 3 horas más para los usuarios de modelos con el M1, por lo que podrán hacer más con una sola carga. 2 A diferencia de muchos portátiles PC, el MacBook Pro ofrece el mismo increíble rendimiento esté o no conectado a la corriente. Y con un adaptador USB‑C de 96 W o superior, alcanza hasta un 50 % de batería en solo 30 minutos con la carga rápida. 2

: Los nuevos modelos de MacBook Pro ofrecen hasta 24 horas de autonomía, lo que supone hasta 13 horas más para los usuarios de modelos con procesador Intel y hasta 3 horas más para los usuarios de modelos con el M1, por lo que podrán hacer más con una sola carga. A diferencia de muchos portátiles PC, el MacBook Pro ofrece el mismo increíble rendimiento esté o no conectado a la corriente. Y con un adaptador USB‑C de 96 W o superior, alcanza hasta un 50 % de batería en solo 30 minutos con la carga rápida. La mejor pantalla en un portátil profesional : Los clientes que renueven su equipo disfrutarán de una pantalla Liquid Retina XDR con opción de acabado nanotexturizado con 1.600 nits de pico de brillo HDR y hasta 1.000 nits para contenido SDR.

: Los clientes que renueven su equipo disfrutarán de una pantalla Liquid Retina XDR con opción de acabado nanotexturizado con 1.600 nits de pico de brillo HDR y hasta 1.000 nits para contenido SDR. Conectividad total : El nuevo MacBook Pro dispone de numerosas opciones de conectividad, incluyendo tres puertos Thunderbolt 5 para transferencias de datos a alta velocidad, HDMI con una resolución hasta 8K, ranura para tarjetas SDXC para importar contenido multimedia con rapidez y MagSafe 3 para la carga rápida. Quienes renueven también podrán conectar hasta dos monitores externos de alta resolución con el M5 Pro y hasta cuatro con el M5 Max para mayor flexibilidad para crear amplios espacio de trabajo.

: El nuevo MacBook Pro dispone de numerosas opciones de conectividad, incluyendo tres puertos Thunderbolt 5 para transferencias de datos a alta velocidad, HDMI con una resolución hasta 8K, ranura para tarjetas SDXC para importar contenido multimedia con rapidez y MagSafe 3 para la carga rápida. Quienes renueven también podrán conectar hasta dos monitores externos de alta resolución con el M5 Pro y hasta cuatro con el M5 Max para mayor flexibilidad para crear amplios espacio de trabajo. Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 : Con el chip N1 de Apple, las conexiones inalámbricas Wi‑Fi 7 y Bluetooth 6 mejoran el rendimiento y la fiabilidad.

: Con el chip N1 de Apple, las conexiones inalámbricas Wi‑Fi 7 y Bluetooth 6 mejoran el rendimiento y la fiabilidad. Cámara, micrófonos y altavoces avanzados: Gracias a la cámara 12MP Center Stage con Vista Cenital y los micrófonos con calidad de estudio, los usuarios que actualicen al nuevo MacBook Pro podrán lucir y sonar genial en sus llamadas. Además, disfrutarán de un sistema de sonido inmersivo con seis altavoces y compatibilidad con audio espacial.

Una experiencia imbatible con macOS Tahoe

macOS Tahoe transforma la experiencia con el MacBook Pro gracias a potentes prestaciones que optimizan la productividad.6 Con las novedades de Spotlight, es más fácil encontrar las apps y los archivos que se necesitan y pasar a la acción de inmediato desde la barra de búsqueda. Apple Intelligence es aún más potente y protege la privacidad de los usuarios en todo momento.7 Y los atajos son aún más útiles con acciones inteligentes y la posibilidad de aprovechar modelos de Apple Intelligence. Traducción en Tiempo Real, que se integra en las apps Mensajes, FaceTime y Teléfono, ayuda a los usuarios a comunicarse en distintos idiomas traduciendo texto y audio.7 Además, los desarrolladores pueden integrar las capacidades de Apple Intelligence en sus apps o utilizar el entorno del modelo Foundations para realizar tareas especializadas de inteligencia en el propio dispositivo. Entre las prestaciones de Continuidad, se encuentra la nueva app Teléfono en el Mac, que permite hacer llamadas desde un iPhone cercano. 6 macOS Tahoe también cuenta con un nuevo y elegante diseño con Liquid Glass, así como aún más formas de personalizar el Mac, con un Centro de Control renovado y nuevas opciones de color para carpetas, iconos de apps y widgets.

El MacBook Pro y el medio ambiente

El MacBook Pro también se ha diseñado pensando en el medio ambiente, contribuyendo al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 45 % de materiales reciclados 8, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 50 % de la electricidad empleada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. El nuevo MacBook Pro está diseñado para ser resistente y reparable, cuenta con el soporte para software líder del sector y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y sustancias químicas más seguras. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.9

Precios y disponibilidad

Los clientes pueden reservar los nuevos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el M5 Pro y el M5 Max a partir de mañana, 4 de marzo, en apple.com/es/store y la app Apple Store en 33 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlos y estarán disponibles en las tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del miércoles, 11 de marzo.

El MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro está disponible desde 2.549 € y 2.379 € para el sector educativo. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro está disponible desde 3.049 € y 2.819 € para el sector educativo.

y para el sector educativo. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro está disponible desde y para el sector educativo. El MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Max está disponible desde 4.249 € y 3.889 € para el sector educativo. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max está disponible desde 4.549 € y 4.199 € para el sector educativo. Todos los modelos están disponibles en negro espacial y plata.

y para el sector educativo. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max está disponible desde y para el sector educativo. Todos los modelos están disponibles en negro espacial y plata. Más información sobre las especificaciones técnicas, las opciones de configuración a medida y los accesorios disponibles en apple.com/es/mac.

El MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 ahora viene de serie con 1 TB de almacenamiento y está disponible en negro espacial y plata desde 1.929 € y 1.819 € para el sector educativo.

y para el sector educativo. Con Apple Trade In, los clientes pueden entregar su ordenador actual a cambio de un descuento para comprar un Mac nuevo. Los clientes pueden consultar en apple.com/shop/es/trade-in el valor de su dispositivo actual.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos equipos Mac y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Todos los clientes que compren directamente en Apple tienen acceso a la Configuración Personalizada. En estas sesiones online guiadas, el equipo de Especialistas ayuda a los clientes con la configuración o el uso de las prestaciones para que puedan aprovechar al máximo sus nuevos dispositivos. También pueden apuntarse a una sesión de Today at Apple en su tienda Apple Store más cercana.

Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.