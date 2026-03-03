Los podcasts superan por primera ver las horas de escucha de AM/FM (en EEUU)

Las plataformas de audio de palabra hablada juegan un papel importante en la forma en que los estadounidenses mayores de 13 años pasan el día, lo que representa el 25 % de todo el tiempo diario que se pasa escuchando audios. Share of Ear® de Edison Research es la única fuente de medición de audio que captura cuánto tiempo pasan los estadounidenses escuchando fuentes de audio de palabras habladas, así como las plataformas que utilizan para hacerlo.
Esta semana se ha producido un cambio histórico en la forma en que los estadounidenses mayores de 13 años escuchan el audio de palabras todos los días.
En 2015, la radio AM/FM representó el 75% del tiempo que los estadounidenses pasaban con fuentes de audio habladas. La radio AM/FM no solo era la plataforma de escucha de audio de palabras habladas más dominante, sino que era totalmente sesenta y cinco puntos porcentuales más alta que los podcasts, que representaban el 10% del tiempo de escucha entonces.
Trimestre a trimestre y año tras año, el tiempo dedicado a usar la radio AM/FM para escuchar audio de palabras habladas ha disminuido significativamente y ha cambiado al tiempo dedicado a podcasts. A partir del cuarto trimestre de 2025, el 40 % del tiempo que se pasa escuchando palabras habladas ahora se dedica a podcasts y el 39 % de la tiempo se dedica a la radio AM/FM.
La radio no solo no supera a los podcasts por un margen significativo, sino que ahora está por debajo de la escucha bajo demanda.
Faq-Mac: Es previsible que esta tendencia cada vez se acentúe más.
