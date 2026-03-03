Apple presenta el nuevo MacBook Air M5

Apple ha anunciado hoy el nuevo MacBook Air con M5, que potencia un rendimiento excepcional y mayores capacidades de IA en el portátil más popular del mundo. El M5 incorpora una CPU más veloz y una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, impulsando el rendimiento del MacBook Air en todo tipo de procesos, desde proyectos creativos hasta tareas complejas de IA.

El nuevo MacBook Air duplica su capacidad mínima con 512 GB, viene con tecnología SSD más rápida y puede configurarse con hasta 4 TB para que los clientes siempre tengan sus proyectos más importantes a mano. El chip inalámbrico N1 de Apple incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 para ofrecer una conectividad excelente desde cualquier lugar.

El MacBook Air, con un espectacular diseño de aluminio fino, ligero y resistente, cuenta con una impresionante pantalla Liquid Retina, cámara 12MP Center Stage, hasta 18 horas de autonomía, sistema de sonido envolvente con audio espacial y dos puertos Thunderbolt 4 que admiten hasta dos monitores externos. Combinado con la potencia de macOS Tahoe y Apple Intelligence, el MacBook Air ofrece un incomparable valor a estudiantes universitarios y profesionales creativos, ademas de ser el portátil más popular entre usuarios del sector empresarial.

El nuevo MacBook Air con M5, está disponible en modelos de 13 y 15 pulgadas en azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata. Las reservas empezarán el miércoles 4 de marzo, con disponibilidad el miércoles, 11 de marzo.

Rendimiento increíble con el M5 para la IA y mucho más

El M5 proporciona un increíble rendimiento en todas las tareas, desde la productividad del día a día hasta los procesos creativos. El MacBook Air con M5 incorpora una CPU de 10 núcleos con el núcleo de CPU más veloz del mundo para una mayor capacidad de respuesta.1

Además, cuenta con una GPU de hasta 10 núcleos con un potente Neural Accelerator en cada núcleo para lograr hasta 4 veces más rendimiento en tareas de IA que el MacBook Air con M4 y hasta 9,5 veces más respecto al MacBook Air con M1.2

Esto lo convierte en una plataforma increíblemente capaz para la IA, tanto al usar Apple Intelligence en apps y en experiencias del sistema en casa, como al ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño en un dispositivo de empresa. 3

Gracias a los núcleos de sombreado mejorados y al motor de trazado de rayos de tercera generación, el M5 superpotencia todo tipo de tareas, como la experiencia en los juegos y el renderizado 3D. Su memoria unificada también es más rápida, con 153 GB/s de ancho de banda (un 28 % más respecto al M4), para un rendimiento más fluido en la multitarea y abrir las apps en menos tiempo. Todo ello combinado hace que el MacBook Air con M5 ofrezca a los usuarios un aún mayor rendimiento respecto a la generación anterior:

El rendimiento de vídeos mediante IA en Topaz Video es hasta 6,9 veces más rápido en comparación con el MacBook Air con M1 y hasta 1,9 veces más rápido respecto al MacBook Air con M4. 2

El renderizado 3D con trazado de rayos en Blender es hasta 6,5 veces más rápido en comparación con el MacBook Air con M1 y hasta 1,5 veces más rápido respecto al MacBook Air con M4. 4,5

El rendimiento en procesamiento de imágenes en Affinity es hasta 2,7 veces más rápido en comparación con el MacBook Air con M1 y hasta 1,5 veces más rápido respecto al MacBook Air con M4. 2

La navegación por internet es hasta un 50 % más veloz en comparación con un portátil PC con procesador Intel Core Ultra X7 y el rendimiento en las tareas más exigentes es hasta el doble de rápido.2

Doble de capacidad mínima y una SSD más rápida

El MacBook Air con M5 ahora viene con 512 GB de capacidad mínima, el doble que la generación anterior, y por primera vez existe la opción de configurarlo con hasta 4 TB, ofreciendo un amplio espacio para los juegos y proyectos de gran tamaño. El nuevo almacenamiento SSD duplica la velocidad de lectura-escritura respecto a la generación anterior, acelerando significativamente el acceso a archivos y los procesos de los usuarios, ya sean creadores que importan grandes bibliotecas de fotos o estudiantes que ejecutan tareas de IA en el dispositivo. 5

Impresionante valor para actualizar al portátil más popular del mundo

No ha habido un mejor momento para los clientes para renovar el MacBook Air de una generación anterior con chip de Apple o Mac con procesador Intel. Además del rendimiento supersónico del M5, el nuevo MacBook Air ofrece muchas y atractivas prestaciones:

Espectacular pantalla Liquid Retina : La brillante pantalla Liquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas con 500 nits de brillo y compatibilidad con mil millones de colores muestra imágenes vívidas con una definición asombrosa y texto super nítido.

: La brillante pantalla Liquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas con 500 nits de brillo y compatibilidad con mil millones de colores muestra imágenes vívidas con una definición asombrosa y texto super nítido. Autonomía excepcional : Hasta 18 horas de autonomía (seis más que el MacBook Air con procesador Intel) y capacidad de carga rápida para trabajar, crear o jugar todo el día sin tener que conectarlo a la corriente. 2

: Hasta 18 horas de autonomía (seis más que el MacBook Air con procesador Intel) y capacidad de carga rápida para trabajar, crear o jugar todo el día sin tener que conectarlo a la corriente. Diseño y colores sensacionales : El MacBook Air de 13 pulgadas ofrece la máxima portabilidad, y el modelo de 15 pulgadas ofrece más espacio en pantalla para la multitarea. Ambos modelos presentan un diseño fino, ligero y silencioso gracias a la ausencia de ventilador y vienen en cuatro fantásticos acabados: azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata.

: El MacBook Air de 13 pulgadas ofrece la máxima portabilidad, y el modelo de 15 pulgadas ofrece más espacio en pantalla para la multitarea. Ambos modelos presentan un diseño fino, ligero y silencioso gracias a la ausencia de ventilador y vienen en cuatro fantásticos acabados: azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata. Cámara, micrófonos y altavoces avanzados : La cámara 12MP Center Stage con Vista Cenital hace que los usuarios luzcan genial y dinamiza las videollamadas, mientras que el conjunto de tres micrófonos mejora la claridad de la voz. Y el sistema de sonido envolvente compatible con el audio espacial y Dolby Atmos ofrece una experiencia tridimensional al escuchar música y ver películas.

: La cámara 12MP Center Stage con Vista Cenital hace que los usuarios luzcan genial y dinamiza las videollamadas, mientras que el conjunto de tres micrófonos mejora la claridad de la voz. Y el sistema de sonido envolvente compatible con el audio espacial y Dolby Atmos ofrece una experiencia tridimensional al escuchar música y ver películas. Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 : El N1, el nuevo chip inalámbrico diseñado por Apple, incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 para mejorar el rendimiento y la fiabilidad.

: El N1, el nuevo chip inalámbrico diseñado por Apple, incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 para mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Conectividad total: El MacBook Air viene con dos puertos Thunderbolt 4 para conectar accesorios y admite hasta dos monitores externos, ideal para profesionales y estudiantes que necesitan ampliar su espacio de trabajo. MagSafe permite una carga exclusiva y garantiza la tranquilidad de los usuarios mientras está conectado a la corriente.

La potencia de macOS Tahoe

macOS completa la experiencia del MacBook Air con increíbles prestaciones y apps integradas como Safari, Fotos, Mensajes y FaceTime que multiplican la productividad. En macOS Tahoe, un sensacional diseño con Liquid Glass permite a los usuarios personalizar su Mac de nuevas formas con opciones de color para carpetas, iconos de apps y widgets.6

Apple Intelligence añade potentes prestaciones con un extraordinario avance en privacidad en todo momento, incluyendo Traducción en Tiempo Real en Mensajes para comunicarse en distintos idiomas, actualizaciones en Recordatorios que categorizan automáticamente las acciones más relevantes y atajos aún más útiles que aprovechan los modelos de Apple Intelligence para crear automatizaciones, como extraer información de un PDF o añadir datos clave a una hoja de cálculo.3 Las prestaciones de Continuidad, entre ellas la nueva app Teléfono en el Mac, permiten hacer llamadas desde un iPhone cercano.7 Además, en las videollamadas un nuevo efecto Marco de Luz ilumina de manera uniforme el rostro del usuario independientemente de las condiciones de luz.

El MacBook Air y el medio ambiente

El MacBook Air con M5 también se ha diseñado pensando en el medio ambiente, contribuyendo al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 55 % de materiales reciclados,8 incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 50 % de la electricidad empleada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. El MacBook Air se ha diseñado para ser duradero y reparable, al tiempo que cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.9

Precios y disponibilidad

Los clientes pueden reservar el nuevo MacBook Air de 13 pulgadas 15 pulgadas con chip M5 a partir del miércoles 4 de marzo a las 15:15 (hora de España), en apple.com/store y la app Apple Store en 33 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlo y estará disponible en las tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del miércoles, 11 de marzo.

El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 está disponible desde 1.199 € y 1.089 € para el sector educativo. El MacBook Air de 15 pulgadas con chip M5 está disponible desde 1.499 € y 1.379 € para el sector educativo. Ambos modelos están disponibles en azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata.

y para el sector educativo. El MacBook Air de 15 pulgadas con chip M5 está disponible desde y para el sector educativo. Ambos modelos están disponibles en azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata. Más información sobre las especificaciones técnicas, las opciones de configuración a medida y los accesorios disponibles en apple.com/es/mac.

Con Apple Trade In, los clientes pueden entregar su ordenador actual a cambio de un descuento para comprar un Mac nuevo. Los clientes pueden consultar en apple.com/shop/es/trade-in el valor de su dispositivo actual.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos equipos Mac y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Todos los clientes que compren directamente en Apple tienen acceso a la Configuración Personalizada. En estas sesiones online guiadas, el equipo de Especialistas ayuda a los clientes con la configuración o el uso de las prestaciones para que puedan aprovechar al máximo sus nuevos dispositivos. También pueden apuntarse a una sesión de Today at Apple en su tienda Apple Store más cercana.