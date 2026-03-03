Apple presenta el M5 Pro y el M5 Max

Apple ha anunciado hoy el M5 Pro y el M5 Max, los chips más avanzados del mundo para portátiles profesionales que potencian el nuevo MacBook Pro. Los chips se han creado mediante la nueva arquitectura Fusion desarrollada por Apple. Su innovador diseño combina dos chips en un único sistema en chip (SoC) que incluye una CPU potente, una GPU escalable, un motor multimedia, un controlador de memoria unificada, un Neural Engine y funcionalidades Thunderbolt 5.

El M5 Pro y el M5 Max cuentan con una nueva arquitectura de la CPU de 18 núcleos. Incluye un diseño de seis núcleos de máximo rendimiento, ahora llamados super núcleos, que conforman el núcleo de CPU más veloz del mundo.1 Además, incorpora 12 nuevos núcleos de rendimiento que están optimizados para ofrecer un rendimiento multihilo con una gran eficiencia energética.

En su conjunto, la CPU aumenta considerablemente el rendimiento en hasta un 30 % para los procesos profesionales.2 Por su parte, la GPU escala la arquitectura de última generación estrenada con el M5 y asciende hasta 40 núcleos. Con un Neural Accelerator en cada núcleo de la GPU y un mayor ancho de banda de memoria unificada, el M5 Pro y el M5 Max alcanzan un rendimiento máximo de la GPU para la IA más de 4 veces superior respecto a la generación anterior.2

La GPU aumenta considerablemente sus capacidades gráficas (hasta un 35 % superiores en las apps que utilizan el trazado de rayos que el M4 Pro y el M4 Max) mejorando los efectos visuales avanzados y el renderizado 3D.2 Gracias al M5 Pro y el M5 Max, el nuevo MacBook Pro se convierte en el portátil definitivo para usuarios profesionales. Se podrá reservar a partir de mañana y estará disponible a partir del miércoles, 11 de marzo.

Nueva arquitectura Fusion

Los chips M5 Pro y M5 Max introducen la arquitectura Fusion desarrollada por Apple, un innovador diseño que combina dos chips en un único sistema en chip (SoC). Esto reúne dos chips de tercera generación de 3 nanómetros con un alto ancho de banda y baja latencia utilizando un diseño avanzado. Estos dos chips incluyen una CPU potente, una GPU escalable, un motor multimedia, un controlador de memoria unificada, un Neural Engine y funcionalidades Thunderbolt 5.

Los núcleos de CPU más rápidos y avanzados de Apple

El M5 Pro y el M5 Max incorporan una nueva CPU de 18 núcleos con 6 super núcleos y 12 núcleos de rendimiento totalmente nuevos.

El super núcleo líder del sector hizo su debut como núcleo de rendimiento en el M5, que también adopta el nombre de super núcleo en todos los productos con M5: el MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y el Apple Vision Pro. Este núcleo cuenta con el diseño más potente y el rendimiento monohilo más veloz del mundo, en parte gracias a un mayor ancho de banda en el front-end, una nueva jerarquía de caché y una predicción de bifurcaciones mejorada.1

El M5 Pro y el M5 Max también incorporan un nuevo núcleo de rendimiento que está optimizado para ofrecer un rendimiento multihilo más eficiente para procesos profesionales. Si a esto se le suman los supernúcleos, los chips tienen un rendimiento multihilo hasta 2,5 veces superior respecto al M1 Pro y el M1 Max.2 Los super núcleos y los núcleos de rendimiento superpotencian el MacBook Pro para sacar adelante procesos profesionales que requieren un uso intensivo de la CPU, como analizar datos complejos y realizar simulaciones exigentes con una facilidad inaudita.

M5 Pro: diseñado para los procesos exigentes

El M5 Pro está pensado para satisfacer las necesidades de usuarios profesionales que requieren una capacidad de procesamiento elevada, gráficos avanzados y memoria unificada de sobra para trabajar en tareas y proyectos complejos, como modeladores de datos, diseñadores de sonido en posproducción y estudiantes de STEM.

El M5 Pro sube el listón respecto al M5 y une una CPU de hasta 18 núcleos con una GPU de hasta 20 núcleos de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo. La nueva arquitectura de la CPU del M5 Pro cuenta con 4 núcleos más que el M4 Pro, lo que aumenta considerablemente el rendimiento multihilo hasta un 30 % para los procesos profesionales.2 El M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada y un mayor ancho de banda de memoria de hasta 307 GB/s. Gracias a todas estas prestaciones, el M5 Pro ofrece un rendimiento máximo de la GPU para la IA que es más de 4 veces superior respecto al M4 Pro y más de 6 veces superior respecto al M1 Pro.2

El M5 Pro incorpora un núcleo de sombreado mejorado con almacenamiento dinámico en caché y sombreado de malla por aceleración de hardware de segunda generación que aumenta considerablemente su rendimiento gráfico. De hecho, este es hasta un 20 % superior respecto al M4 Pro y hasta 2,2 veces superior respecto al M1 Pro.2 Y con el motor de trazado de rayos de tercera generación de Apple, el M5 Pro agiliza hasta un 35 % los gráficos en las apps que utilizan esta tecnología de renderizado respecto al M4 Pro.2

M5 Max: capacidades nunca vistas

El M5 Max está diseñado para usuarios profesionales que necesitan una GPU con el máximo rendimiento computacional y el mayor ancho de banda de memoria posible para sus procesos, como animadores 3D, desarrolladores de apps e investigadores de IA.

Con la misma revolucionaria arquitectura de GPU y el doble de núcleos que el M5 Pro, el M5 Max combina una CPU de 18 núcleos con una GPU de hasta 40 núcleos. La nueva arquitectura de la CPU ofrece un rendimiento multihilo hasta un 15 % superior respecto al M4 Max.2 El M5 Max cuenta con hasta 128 GB de memoria unificada y un mayor ancho de banda de memoria de hasta 614 GB/s. Con semejante ancho de banda, los usuarios pueden obtener resultados increíbles al trabajar con escenas complejas, gestionar enormes conjuntos de datos y generar aún más tokens para modelos de lenguaje de gran tamaño. Además, el rendimiento máximo de la GPU para la IA del M5 Max es más de 4 veces superior respecto a la generación anterior y más de 6 veces superior respecto al M1 Max.2

El rendimiento gráfico del M5 Max es hasta un 20 % superior al del M4 Max y hasta 2,2 veces superior al del M1 Max.2 En las apps que utilizan el trazado de rayos, el M5 Max agiliza hasta un 30 % los gráficos respecto al M4 Max.2

Tecnologías avanzadas en el M5 Pro y el M5 Max

El M5 Pro y el M5 Max incorporan tecnologías adicionales avanzadas directamente en el chip. Estas son algunas de ellas:

Un Neural Engine de 16 núcleos más veloz con una mayor conexión del ancho de banda con la memoria para acelerar las prestaciones de IA en el dispositivo y Apple Intelligence. 3

más veloz con una mayor conexión del ancho de banda con la memoria para acelerar las prestaciones de IA en el dispositivo y Apple Intelligence. El motor multimedia más reciente de Apple, que ofrece compatibilidad con H.264 y HEVC por aceleración de hardware, decodificación AVI y motores de codificación y decodificación ProRes.

más reciente de Apple, que ofrece compatibilidad con H.264 y HEVC por aceleración de hardware, decodificación AVI y motores de codificación y decodificación ProRes. Compatibilidad con Memory Integrity Enforcement , un mecanismo de protección para la memoria pionero del sector que siempre está activo y no compromete el rendimiento del dispositivo.

, un mecanismo de protección para la memoria pionero del sector que siempre está activo y no compromete el rendimiento del dispositivo. Puertos Thunderbolt 5, cada uno con su controlador a medida directamente en el chip, que suponen la integración de la tecnología Thunderbolt 5 más avanzada del sector.

Los chips de Apple y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. La eficiencia energética del M5 Pro y el M5 Max ayuda al MacBook Pro a cumplir la exigente normativa de Apple en esta materia y reduce el consumo energético total del dispositivo a lo largo de su vida útil.Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.