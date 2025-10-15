Apple presenta el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5

Apple ha presentado hoy un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, con la increíble potencia del chip M5. Gracias al M5, el MacBook Pro es aún más rápido, capaz y ofrece un enorme avance en el rendimiento de la IA. El chip M5 incluye una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo para ofrecer hasta 3,5 veces más rendimiento de la IA1 y gráficos hasta 1,6 veces más rápidos2 que en la generación anterior. El M5 incluye también una CPU más veloz y eficiente, un Neural Engine optimizado y mayor ancho de banda de memoria que agiliza cualquier tarea, desde abrir apps hasta ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) en el dispositivo. Además, ofrece una impresionante autonomía de hasta 24 horas para que los usuarios puedan llevarse sus proyectos profesionales a cualquier lugar.1 Gracias a su tecnología de almacenamiento de última generación, el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 cuenta con un rendimiento superior de la unidad SSD respecto a la generación anterior en tareas como importar imágenes RAW o exportar archivos de vídeo de gran tamaño.2 Las características renovadas del MacBook Pro completan la experiencia, incluyendo una espectacular pantalla Liquid Retina XDR con nanotexturizado opcional, cámara 12MP Center Stage, sistema de sonido de seis altavoces, una amplia gama de puertos, las funciones de Apple Intelligence y la incomparable potencia de macOS Tahoe. Todo esto hace que el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 ofrezca una combinación de prestaciones líderes en la industria por un precio inicial de 1.829 €, lo que supone una relación calidad-precio aún mejor para nuevos usuarios y aquellos que renueven su Mac actual. Disponible en negro espacial y en plata, el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M5, ya se puede reservar, con disponibilidad el miércoles, 22 de octubre.

«El MacBook Pro sigue siendo el mejor portátil profesional del mundo, y hoy el MacBook Pro de 14 pulgadas es aún mejor con la llegada del chip M5», ha dicho John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple. «El M5 marca un nuevo gran avance en IA para el Mac, y ofrece un enorme salto en rendimiento gráfico, acelerando los procesos más exigentes para todos los usuarios, desde estudiantes, creativos y desarrolladores a profesionales del sector empresarial, entre otros. Con su impresionante rendimiento, extraordinaria duración de la batería e incomparable pantalla, el M5 lleva al MacBook Pro de 14 pulgadas al siguiente nivel».

M5: un nuevo gran avance en IA para el Mac

Los chips de Apple son líderes en la industria por su rendimiento supersónico, tecnologías avanzadas, eficiencia energética y capacidades de IA. Con sus avanzadas CPU y GPU y un Neural Engine más veloz, el M5 impulsa aún más las capacidades del nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas y ofrece un gran avance en IA para el Mac. Integra una GPU de 10 núcleos de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo y ofrece un rendimiento de la IA hasta 3,5 veces superior respecto al modelo con M4 y 6 veces superior respecto al modelo con M1.1 Ya sea para transcribir apuntes de clase, desarrollar el guion gráfico de un proyecto con herramientas de IA o analizar información con modelos locales en webIA, el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 es el portátil definitivo para los procesos cotidianos de IA y mucho más. Los usuarios disfrutarán de mayor inmediatez al generar imágenes a partir de texto cuando ejecuten modelos de difusión en apps como Draw Things, y de una aún mayor velocidad de LLM en apps tan populares como LM Studio. El chip M5 también superpotencia todo tipo de procesos profesionales, como el deep learning, el modelado de datos y el retoque de vídeos con IA. Un Neural Engine de 16 núcleos más rápido acelera las tareas de IA en el dispositivo y el rendimiento de los modelos generativos que potencian Apple Intelligence. Además, con hasta el doble de rendimiento en la unidad SSD respecto a la generación anterior, el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas permite a los usuarios cargar un LLM local en menos tiempo, y ahora pueden elegir hasta 4 TB de almacenamiento.2

Un nuevo nivel de rendimiento con el M5

El chip M5 también ofrece un rendimiento superior en todo el sistema y trae más capacidades al MacBook Pro de 14 pulgadas. Con la nueva GPU del M5, el MacBook Pro de 14 pulgadas ofrece un rendimiento gráfico hasta 1,6 veces más veloz en apps profesionales y permite frecuencias de fotogramas hasta 1,6 veces superiores en juegos respecto al modelo con M4.2 La CPU del M5 incorpora el núcleo más veloz del mundo para una respuesta aún más inmediata.1 Su diseño de 10 núcleos aumenta el rendimiento multihilo hasta un 20 % respecto al M4 en cargas de trabajo como la compilación de código y es perfecto para la multitarea y acelerar procesos en apps creativas.1 El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas es fantástico para los analistas de datos que consultan bases de datos en Python y otros profesionales como diseñadores de producto, que suelen trabajar simultáneamente en apps como Rhino, Notion y Jira. Además, con más de 150 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, los usuarios pueden trabajar con modelos enormes de IA en el dispositivo, o manipular escenas de gran tamaño en apps de 3D.

En el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5:

El rendimiento en vídeo por IA en Topaz Video es hasta 7,7 veces más rápido en comparación con el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, y hasta 1,8 veces más respecto al MacBook Pro de 14 pulgadas con M4. 1

El renderizado 3D en Blender es hasta 6,8 veces más rápido en comparación con el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, y hasta 1,7 veces más respecto al MacBook Pro de 14 pulgadas con M4. 1

La frecuencia de fotogramas en juegos es hasta 3,2 veces más rápida en comparación con el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, 3 y hasta 1,6 veces más respecto al MacBook Pro de 14 pulgadas con M4. 2

y hasta 1,6 veces más respecto al MacBook Pro de 14 pulgadas con M4. El rendimiento al compilar código en Xcode es hasta 2,1 veces más rápido en comparación con el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, y hasta 1,2 veces más respecto al MacBook Pro de 14 pulgadas con M4.1

Un gran avance para los que actualizan desde el M1 o procesador Intel

Con mejoras que marcan un antes y un después respecto a los modelos con M1 o procesador Intel, es el mejor momento para renovar o pasarse al MacBook Pro de 14 pulgadas.

Extraordinarias mejoras en rendimiento : El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 es una gran actualización. En comparación con equipos con procesador Intel, ofrece un rendimiento de la IA hasta 86 veces superior, una GPU con trazado de rayos hasta 30 veces más rápida y una CPU hasta 5,5 veces más veloz. 1 Quienes renueven su equipo actual con M1 disfrutarán de un rendimiento de la IA hasta 6 veces superior, una GPU con trazado de rayos hasta 6,8 veces más rápida y una CPU hasta el doble de veloz. 1

: El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 es una gran actualización. En comparación con equipos con procesador Intel, ofrece un rendimiento de la IA hasta 86 veces superior, una GPU con trazado de rayos hasta 30 veces más rápida y una CPU hasta 5,5 veces más veloz. Quienes renueven su equipo actual con M1 disfrutarán de un rendimiento de la IA hasta 6 veces superior, una GPU con trazado de rayos hasta 6,8 veces más rápida y una CPU hasta el doble de veloz. Espectacular duración de la batería : los usuarios que vengan de un equipo con procesador Intel disfrutarán de hasta 14 horas más de autonomía, y hasta 4 horas más si vienen de un modelo con M1, con un total de hasta 24 horas para hacer mucho más con una sola carga. 1 A diferencia de muchos portátiles PC, el MacBook Pro ofrece el mismo increíble rendimiento esté o no conectado a la corriente. Los nuevos usuarios de Mac y aquellos que vengan de equipos con procesador Intel o chip M1 también apreciarán la carga rápida, que alcanza un 50 % de nivel de batería en tan solo 30 minutos usando un adaptador de corriente USB-C de 96 W o superior. 1

: los usuarios que vengan de un equipo con procesador Intel disfrutarán de hasta 14 horas más de autonomía, y hasta 4 horas más si vienen de un modelo con M1, con un total de hasta 24 horas para hacer mucho más con una sola carga. A diferencia de muchos portátiles PC, el MacBook Pro ofrece el mismo increíble rendimiento esté o no conectado a la corriente. Los nuevos usuarios de Mac y aquellos que vengan de equipos con procesador Intel o chip M1 también apreciarán la carga rápida, que alcanza un 50 % de nivel de batería en tan solo 30 minutos usando un adaptador de corriente USB-C de 96 W o superior. Pantalla Liquid Retina XDR líder en la industria : los usuarios que renueven su equipo actual podrán disfrutar de la pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas con nanotexturizado opcional, que ofrece 1.600 nits de pico de brillo y hasta 1.000 nits de brillo para contenido SDR. Y también podrán conectar hasta dos monitores externos de alta resolución.

: los usuarios que renueven su equipo actual podrán disfrutar de la pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas con nanotexturizado opcional, que ofrece 1.600 nits de pico de brillo y hasta 1.000 nits de brillo para contenido SDR. Y también podrán conectar hasta dos monitores externos de alta resolución. Avanzados micrófonos, altavoces y cámara : gracias a su avanzada cámara 12MP Center Stage y micrófonos con calidad de estudio, quienes renueven podrán lucir y sonar mejor que nunca en sus llamadas. Además, disfrutarán de un sistema de sonido inmersivo con seis altavoces y compatibilidad con audio espacial.

: gracias a su avanzada cámara 12MP Center Stage y micrófonos con calidad de estudio, quienes renueven podrán lucir y sonar mejor que nunca en sus llamadas. Además, disfrutarán de un sistema de sonido inmersivo con seis altavoces y compatibilidad con audio espacial. Potentes capacidades de Apple Intelligence : con una perfecta integración en macOS y un revolucionario avance en privacidad, Apple Intelligence ofrece intuitivas prestaciones a los usuarios actuales y nuevos que hacen que su experiencia con el Mac sea aún más eficiente y capaz.

: con una perfecta integración en macOS y un revolucionario avance en privacidad, Apple Intelligence ofrece intuitivas prestaciones a los usuarios actuales y nuevos que hacen que su experiencia con el Mac sea aún más eficiente y capaz. Aún más valor: los usuarios que vengan de sistemas con M1 o procesador Intel también podrán optimizar los 16 GB de memoria unificada de serie, un puerto Thunderbolt adicional y la opción de elegir el modelo en negro espacial con acabado anodizado.

Una experiencia imbatible con macOS Tahoe

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas cobra vida con el increíble diseño de macOS Tahoe, que ofrece potentes prestaciones para maximizar la productividad.4 Las novedades en Spotlight ayudan a encontrar las apps y archivos relevantes más fácilmente y llevar a cabo acciones inmediatas desde el propio buscador, como enviar un email o crear una nota. Con Continuidad, los usuarios del sector empresarial pueden utilizar la nueva app Teléfono para acceder cómodamente a sus Recientes, Contactos y Buzón de Voz, y hacer llamadas directamente desde su Mac.

El nuevo diseño con Liquid Glass ofrece a los usuarios aún más posibilidades de personalización para el Mac, con un Centro de Control actualizado y más opciones de colores para las carpetas, los iconos de apps y los widgets. Ahora la barra de menús es completamente transparente, lo que hace que la pantalla parezca aún más amplia.

Apple Intelligence también amplía sus potentes prestaciones llevando la experiencia con el Mac al siguiente nivel, a la vez que protege la privacidad de los usuarios en todo momento. Traducción en Tiempo Real en Mensajes, FaceTime y Teléfono, ayuda a los usuarios a comunicarse en distintos idiomas traduciendo texto y audio.5 Los atajos son aún más útiles con acciones inteligentes y la opción de aprovechar modelos de Apple Intelligence para automatizar tareas complejas, como organizar fotos. Los desarrolladores también pueden integrar las capacidades de Apple Intelligence en sus apps o utilizar el entorno del modelo Foundations para realizar tareas especializadas de inteligencia en el propio equipo.

El MacBook Pro de 14 pulgadas y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 contiene un 45 % de materiales reciclados en peso, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa, tierras raras 100 % recicladas en los imanes y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 55 % de la electricidad utilizada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. Su embalaje está compuesto por un 100 % de fibra que puede reciclarse fácilmente. Además, está diseñado para durar, ofrece compatibilidad con software líder en el sector y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos.

Precios y disponibilidad