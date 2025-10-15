Apple lanza el M5, un gran avance en rendimiento de la IA para los chips de Apple 

Apple ha anunciado hoy el M5, que ofrece un gran salto en rendimiento de la IA y mejoras en prácticamente todos los aspectos del chip. Fabricado con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, el M5 estrena una arquitectura de GPU con 10 núcleos de última generación que incluyen un Neural Accelerator en cada núcleo, haciendo que las cargas de trabajo de IA basadas en la GPU sean significativamente más rápidas, con un rendimiento máximo de la GPU cuatro veces superior al del M4.1 La GPU también ofrece capacidad gráfica optimizada y trazado de rayos de tercera generación, y al combinarse ofrecen hasta un 45 % más de potencia gráfica que en el M4.1 El M5 integra el núcleo más veloz del mundo, con una CPU de hasta 10 núcleos: hasta 6 de eficiencia y hasta 4 de rendimiento.2 Juntos aumentan hasta un 15 % el rendimiento en procesos multihilo respecto al M4.1 El M5 también cuenta con un Neural Engine mejorado de 16 núcleos, un potente motor multimedia y casi un 30 % más de ancho de banda de memoria unificada hasta 153 GB/s.1 El chip M5 lleva su eficiencia energética líder en la industria a los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas, iPad Pro y Apple Vision Pro, para que cada uno de los dispositivos ofrezca una experiencia excelente en su categoría. Todos ellos ya están disponibles para reserva.

«El M5 marca un nuevo comienzo en el rendimiento de la IA para los chips de Apple», ha dicho Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de Apple. «Con la integración de Neural Accelerators en la GPU, el M5 ofrece un enorme incremento en el rendimiento de procesos de IA. Combinado con un gran aumento de la potencia gráfica, la CPU más veloz del mundo, un Neural Engine más rápido y mayor ancho de banda de memoria unificada, el M5 supone un gran salto en rendimiento y capacidades para el MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro».

Arquitectura de GPU de última generación optimizada para los gráficos y la IA

Gracias a la arquitectura de GPU de última generación del M5, todos los bloques computacionales del chip están optimizados para la IA. La GPU de 10 núcleos integra un Neural Accelerator dedicado en cada núcleo para ofrecer un rendimiento máximo de GPU más de cuatro veces superior respecto al M4, y seis veces más en el caso del M1.1 Ahora con el M5, los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas y iPad Pro se benefician de una velocidad de procesamiento extraordinariamente mejorada en procesos de trabajo impulsados por IA; como al ejecutar modelos de difusión en apps como Draw Things o grandes modelos de lenguaje mediante plataformas como webAI en local.

La GPU de última generación con núcleos de sombreado optimizados del M5 también ofrece una mayor potencia gráfica: hasta un 30 % superior respecto al M4 y hasta 2,5 veces superior respecto al M1.1 El M5 también incorpora el motor de trazado de rayos de tercera generación de Apple, que agiliza hasta un 45 % los gráficos en apps que usan el trazado de rayos.1 Junto con el almacenamiento dinámico en caché rediseñado de segunda generación, la GPU proporciona una experiencia de juego más fluida, gráficos de mayor realismo en apps en 3D y renderizado más rápido en proyectos gráficos complejos y otras apps con alta carga visual. El M5 permite al Apple Vision Pro renderizar un 10 % más de píxeles en pantallas micro-OLED, con una frecuencia de actualización hasta 120 Hz, lo que se traduce en mayor nitidez y fluidez visual y menor desenfoque por movimiento.

La arquitectura de la GPU se ha diseñado para ofrecer una integración impecable con los entornos de software de Apple. Las apps que usen las API y entornos integrados de Apple, como Core ML, Metal Performance Shaders y Metal 4, ganarán rendimiento de inmediato. Los desarrolladores también podrán crear soluciones para sus apps programando directamente los Neural Accelerators mediante las API Tensor en Metal 4.

Un Neural Engine más rápido para potenciar prestaciones inteligentes

El Neural Engine de 16 núcleos más rápido, que ofrece un potente rendimiento de la IA con gran eficiencia energética y se complementa con los Neural Accelerators de la CPU y la GPU, hacen que el M5 está totalmente optimizado para las cargas de trabajo de IA. Por ejemplo, las prestaciones de IA en el Apple Vision Pro, como la capacidad de convertir imágenes 2D en escenas espaciales en la app Fotos o generar una Persona Digital, se ejecutan con una mayor velocidad y eficiencia.

El Neural Engine del M5 también optimiza el rendimiento de Apple Intelligence.3 Las herramientas de IA que se ejecutan en el dispositivo, como Image Playground, son aún más rápidas, y el rendimiento general de los modelos de Apple Intelligence también mejora con el Neural Engine más rápido y la memoria unificada del M5.4 Además, los desarrolladores que utilicen el entorno Foundation Models de Apple obtendrán un mayor rendimiento.

Memoria optimizada para hacer más con IA

El M5 ofrece un ancho de banda de memoria unificada de 153 GB/s, casi un 30 % más respecto al M4 y más del doble que el M1. La arquitectura de memoria unificada permite que todo el chip acceda a una gran reserva de memoria, lo que ayuda a que el MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro ejecuten modelos de IA de mayor tamaño directamente en el dispositivo. También impulsa una CPU, GPU y Neural Engine más veloces, logrando un rendimiento multihilo superior en apps, mayor potencia gráfica en juegos y apps creativas, y un procesamiento más rápido en la ejecución de modelos de IA en los Neural Accelerators de la GPU o del Neural Engine. Y con 32 GB de capacidad de memoria, el M5 también ayuda a los usuarios a utilizar suites creativas tan exigentes como Adobe Photoshop y Final Cut Pro simultáneamente, mientras suben archivos de gran tamaño a la nube en segundo plano.

Los chips de Apple y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. Gracias al consumo eficiente del M5, los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas, iPad Pro y Apple Vision Pro cumplen los exigentes estándares de Apple de eficiencia energética y reducen la cantidad total de energía empleada a lo largo de su vida útil.