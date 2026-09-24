Apple abre el Apple Music Hall, un nuevo local de música en Londres

Apple ha anunciado la apertura del Apple Music Hall, un nuevo lugar de música en vivo de última generación en la histórica estación de energía Battersea de Londres, diseñado para conectar a artistas y fans a través de actuaciones íntimas a medida como en cualquier otro lugar.

«El profundo amor de Apple por la música se remonta al principio, desde el lanzamiento del iPod hasta el largo iTunes Music Festival y el debut de Apple Music», dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y contenido internacional. «Hoy, con la apertura del Apple Music Hall, una vez más estamos dando un paso más sin precedentes en nuestro compromiso con los artistas y los fans al apoyar la música en vivo de maneras que solo Apple puede hacer».

Un lugar de Música en vivo diferente a cualquier otro

Apple Music Hall ofrecerá a los artistas y los aficionados a la música por igual una experiencia de concierto en vivo excepcional junto al río Támesis. Inspirándose en la icónica central eléctrica de Battersea, el nuevo lugar incorpora ladrillos tradicionales, arcos estriados y balcones de bronce que recuerdan a las históricas ventanas oriel. Una pared de vidrio gigante mejora aún más la conexión visual con el edificio histórico, ofreciendo una vista panorámica de la explanada y el río más allá.

El lugar de 600 personas está diseñado intencionalmente para cerrar la brecha entre la intimidad y el valor de producción y permitir un nivel de control creativo sin precedentes. Cada asiento se siente cerca del intérprete, pero la infraestructura ofrece lo que un artista necesita para un recorrido por la arena, con un escenario de 38 pies de ancho que se puede reconfigurar para los conjuntos frontales tradicionales o más experiencias en la ronda. Además, el lugar está equipado con un sistema de sonido espacial de 48 altavoces colocado alrededor de la audiencia. Cuando un artista actúa en el espacio, permitirá a los fans escuchar esa actuación en un entorno inmersivo.

Detrás del escenario, el Apple Music Hall funciona como una instalación de producción completa. Se construyen dos estudios dedicados de grabación y mezcla con estándares profesionales para que cada actuación pueda ser capturada como una grabación multipista y mezclada en Audio Espacial, en vivo o después del hecho. El lugar también está cableado para 16 o más cámaras que alimentan una sala de control de transmisión especialmente diseñada con infraestructura que admite la captura de vídeo del iPhone que se ejecuta en paralelo junto con las cámaras de transmisión tradicionales.

En resumen, un artista puede realizar un espectáculo íntimo en vivo para los fans en el Apple Music Hall y salir con una grabación de audio espacial terminada, una mezcla lista para la transmisión y vídeo multicámara, todo de un solo programa. Las actuaciones fuera del Apple Music Hall también se transmitirán en vivo a nivel mundial para que los fans de fuera de Londres puedan sintonizar para disfrutar de estos espectáculos de una sola vez de sus artistas favoritos.

«En Apple Music, nos preocupamos profundamente por la música, los artistas que la hacen y sus historias de vida», dijo Zane Lowe, director creativo global de Apple Music y presentador principal de Apple Music 1. «Siempre estamos buscando nuevas oportunidades para conectar a los artistas y a los fans porque somos fans. Qué mejor manera de celebrar esta relación que un nuevo lugar de música donde podamos experimentar música increíble en un espacio increíble y compartirla con el mundo. En el Apple Music Hall se harán grandes recuerdos y música”.

Para obtener más información sobre el Apple Music Hall, incluyendo cómo acceder a las entradas para los próximos espectáculos, los aficionados pueden visitar Applemusichall.com o seguir a @applemusichall en Instagram y TikTok.

Nuevos Apple Music Radio Studios en Londres

Apple también anunció hoy que todos los anfitriones y programas de Apple Music Radio con sede en Londres ahora transmitirán en vivo desde Battersea con la apertura de sus nuevos estudios de radio.

Desde sus inicios, Apple Music Radio ha sido una característica definitoria del servicio, un lugar donde los fans y los artistas se encuentran en tiempo real. Desde estrenos globales y entrevistas íntimas hasta especiales en profundidad y actuaciones sorpresa, Apple Music Radio se ha distinguido a través de una narración dirigida por artistas seleccionadas por expertos que hace que los oyentes se sientan más cerca de la música que aman. Apple Music Radio transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana y está disponible de forma gratuita en todo el mundo.