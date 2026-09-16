Belkin presenta nuevas soluciones para alimentar, localizar y personalizar la tecnología cotidiana

Belkin, líder mundial en electrónica de consumo desde hace más de 40 años, ha anunciado hoy una nueva colección de accesorios conectados, protección para dispositivos y soluciones de estilo de vida diseñadas para ayudar a los consumidores a tener localizados y personalizar los dispositivos de los que dependen.

La nueva gama incluye la colección SureFind, el soporte magnético BoostCharge Slim, las baterías externas con pantalla inteligente UltraCharge y nuevas combinaciones de colores del popular cargador USB-C compacto BoostCharge de 30 W. Estas innovaciones se presentarán al público por primera vez en la feria de tecnología IFA 2026, donde Belkin estará presente en el stand 117 del salón de exposiciones 3.2.

Partiendo de la idea de que la tecnología debe integrarse a la perfección en los estilos de vida modernos, los nuevos productos se centran en resolver los retos cotidianos mediante un diseño cuidado y una innovación práctica. Las últimas novedades están diseñadas para ofrecer mayor confianza, comodidad y flexibilidad a lo largo del día.

Baterías externas con pantalla inteligente UltraCharge: energía sin límites

Las nuevas baterías externas con pantalla inteligente UltraCharge con cable USB-C retráctil, diseñadas para profesionales, viajeros frecuentes y usuarios exigentes, combinan un potente rendimiento de carga con funciones pensadas para la vida en movimiento.

Los dos modelos se han fabricado con fiables celdas cilíndricas de iones de litio y cuentan con un cable USB-C retráctil de 70 cm que se guarda perfectamente cuando no se utiliza, lo que elimina la necesidad de llevar más cables y ayuda a mantener organizados los bolsos y los espacios de trabajo.

El cordón integrado facilita el transporte, el agarre y el acceso a las baterías a lo largo del día, mientras que su diseño delgado y adecuado para viajar cabe fácilmente junto a un portátil en una mochila, un maletín o un equipaje de mano.

La gran pantalla digital inteligente proporciona información sobre la carga en tiempo real y muestra de un vistazo el porcentaje de batería restante, la potencia de salida actual, la dirección del flujo de carga y el estado del control de temperatura, lo que ofrece a los usuarios una mayor visibilidad y confianza en cuanto al funcionamiento de la batería.

A pesar de la potente capacidad de carga, ambos modelos cumplen con la normativa de equipaje de mano de la TSA, lo que los convierte en compañeros ideales para viajes de negocios, vacaciones y desplazamientos diarios.

Ya sea para cargar un smartphone entre reuniones, recargar una tableta al viajar o mantener la batería del portátil cargada cuando no hay una toma de corriente a mano, la gama de baterías externas con pantalla inteligente UltraCharge está diseñada para ofrecer una alimentación fiable cualquier día.

Batería externa UltraCharge de 11 000 mAh (BPB041)

La batería externa UltraCharge de 11 000 mAh ofrece una carga de alta velocidad en un diseño compacto y portátil, ideal para smartphones, tabletas y dispositivos de uso diario.

Características clave:

11 000 mAh de capacidad.

Pantalla inteligente.

Carga de hasta 60 W a través de un cable retráctil integrado de 70 cm.

Carga rápida del iPhone 17 del 0 al 50 % en 24 minutos*.

Puerto USB-C de 60 W.

Puerto USB-A de 18 W.

Precio: 59,99 €. Disponible a primeros de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

Batería externa UltraCharge de 22 000 mAh (BPB042)

Para los usuarios con necesidades energéticas más exigentes, la batería externa UltraCharge de 22 000 mAh combina una mayor capacidad de batería con una potente carga para múltiples dispositivos, lo que la convierte en una solución ideal tanto para portátiles como para tabletas y smartphones.

Características clave:

22 000 mAh de capacidad

Salida combinada de hasta 120 W

Carga de hasta 65 W a través del cable integrado

Pantalla digital inteligente

Cable retráctil de 70 cm

Precio: 99,99 €. Disponible a primeros de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

Colección Belkin SureFind: seguimiento sencillo y fiable de objetos para toda la familia

Belkin facilita más que nunca a las familias, los viajeros y los usuarios habituales el seguimiento y localización de lo que más les importa con la nueva colección SureFind. A partir de la idea de que no hay dos personas que pierdan lo mismo, la gama se ha diseñado

para ofrecer una variedad de formatos adaptados a diferentes estilos de vida y situaciones de uso, desde llaves y bolsos hasta carteras, cargadores y objetos esenciales de uso diario.

Todos los productos de la familia SureFind están certificados tanto para Buscar de Apple como para Localizador de Google, lo que ofrece a los usuarios la flexibilidad de localizar sus pertenencias en los dos ecosistemas móviles más grandes del mundo sin verse limitados a una única plataforma.

Ya sea para compartir entre miembros de la familia que utilizan dispositivos diferentes, para llevarlos de viaje o como parte de la rutina diaria, los productos SureFind ayudan a proporcionar mayor tranquilidad gracias a un seguimiento sencillo y fiable de los objetos.

SureFind Spot (MMA014)

El localizador SureFind Spot, diseñado para llaves, mochilas, maletas y otros objetos personales, ofrece una forma sencilla de tener a mano los objetos esenciales del día a día. Su diseño compacto se acopla sin esfuerzo a los objetos que se pierden con frecuencia, lo que ayuda a los usuarios a ubicarlos rápidamente, ya sea en casa, en el colegio, en el trabajo o mientras se desplazan.

A partir de 19,99 €. Disponible a primeros de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

SureFind Card (MMA015)

El localizador tipo tarjeta SureFind Card, creada específicamente para carteras, fundas de pasaporte y otros objetos delgados, ofrece un potente seguimiento de ubicación en un formato ultradelgado. Se ha diseñado para introducirse discretamente en lugares donde no caben los localizadores tradicionales y proporciona mayor tranquilidad a quienes viajan con frecuencia y a cualquiera que desee proteger sus objetos cotidianos más importantes.

Con una clasificación de resistencia IP68, la SureFind Card es totalmente hermética al polvo y está diseñada para soportar una inmersión prolongada en agua, lo que garantiza un rendimiento fiable tanto si se guarda en una cartera, se mete en el equipaje o se lleva en las aventuras del día a día.

A partir de 29,99 €. Disponible a primeros de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

SureFind Loop Cable Tag (CAB029)

El localizador con cable SureFind Loop Cable Tag reinventa el concepto de localizador al combinar una tecnología fiable para encontrar objetos con un cable de carga USB-C a USB-C integrado. Está diseñado para funcionar tanto como localizador como correa de transporte segura y se acopla fácilmente al equipaje, mochilas, bolsos y otros objetos esenciales del día a día, al tiempo que mantiene discretamente un cable de carga al alcance de la mano cuando sea necesario.

Precio: 24,99 €. Disponible a primeros de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas en las regiones de AMER, ANZ y ApeA.

SureFind Wallet Stand

El tarjetero con localizador y soporte SureFind Wallet Stand combina varios elementos esenciales del día a día en un único accesorio diseñado con esmero. Al reunir funciones de localización, almacenamiento de tarjetas y visualización manos libres, ayuda a los usuarios a simplificar lo que llevan consigo sin renunciar a la comodidad. La protección integrada

contra el bloqueo RFID ayuda a proteger las tarjetas de pago frente a lecturas no autorizadas, mientras que el soporte incorporado facilita ver contenidos, participar en videollamadas o trabajar sobre la marcha.

Precio: 39,99 €. Disponible a primeros de octubre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas en las regiones de AMER y ApeA.

Soporte compacto con anillo magnético: manos libres, más fácil que nunca

Con una estructura metálica de alta calidad, una fijación magnética segura, una base con ventosa estable y un diseño plegable, el soporte magnético compacto añade una versátil función de visualización manos libres al uso diario del smartphone, todo ello en un diseño elegante y ultradelgado que cabe fácilmente en un bolsillo, un bolso o cualquier método de transporte diario.

Ya sea para grabar contenido, realizar videollamadas o ver una película en un vuelo de corta distancia o un viaje en tren, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre la visualización en modo vertical y horizontal y encontrar el ángulo perfecto en salpicaderos, espejos, cristales, superficies metálicas y mucho más.

Compatible con las series iPhone 12–17, Google Pixel 9 y 10, y las series Samsung Galaxy S25 y S26 cuando se utiliza con una funda compatible con el sistema magnético. Este accesorio está disponible en negro y blanco y combina estilo, portabilidad y flexibilidad en un diseño aerodinámico.

Precio: 24,99 €. Disponible a primeros de noviembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

Cargador de pared compacto USB-C BoostCharge: ahora en los colores del MacBook Neo

Belkin presenta nuevas opciones de color renovadas para su popular cargador compacto BoostCharge USB-C de 30 W, diseñado para combinar con los últimos colores del MacBook Neo. El cargador, disponible en los colores cítrico, rosa pastel, índigo y plateado, se integra a la perfección con los dispositivos de los usuarios y transforma un accesorio de carga cotidiano en una elegante extensión de su equipo tecnológico personal.

La nueva colección se inspira en la creciente tendencia de la personalización del color y ofrece una experiencia de carga coordinada sin limitar el rendimiento.

Características clave:

Diseño compacto y ultraportátil para llevarlo a diario.

Hasta 30 W de carga rápida mediante un solo puerto USB-C.

Tecnología de carga USB-C PD 3.1.

Compatible con los protocolos de carga PD y PPS.

Incluye un cable trenzado USB-C a USB-C de 2 m.

Carcasa (excluido el cable) fabricada en un 72 % con plástico reciclado posconsumo.

Seguridad garantizada por el sistema Belkin Smart Protect.

Precio: 29,99 €. Disponible a primeros de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y una selección de tiendas físicas alrededor del mundo.

*Según datos recopilados en pruebas de laboratorio. Esta batería externa recarga un iPhone 17 Pro del 0 al 50 % en 24 minutos. Los resultados en la práctica variarán para cada usuario acorde a distintos factores, incluyendo la antigüedad del dispositivo o el entorno donde se utilice.

Sobre Belkin

Belkin es una empresa con sede en California y líder en el mercado de accesorios de tecnología que lleva más de 40 años creando soluciones de carga, protección, conectividad y de audio innovadoras y merecedoras de distintos galardones de la industria. Diseñados en el sur de California y vendidos en más de 100 países alrededor del mundo, los productos de Belkin reflejan el inquebrantable compromiso de la compañía por dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos en investigación y desarrollo, progreso comunitario, educación, sostenibilidad y, sobre todo, en servir a sus clientes.

Desde nuestros modestos inicios en un garaje en el sur de California en 1983, Belkin se ha convertido en una empresa de tecnología global y diversa. Nuestras fuentes de inspiración siguen siendo el planeta que habitamos y el desafío de acercar la tecnología a sus usuarios.