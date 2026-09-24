Las suscripciones a Apple Podcasts pronto serán compatibles con vídeo

Las suscripciones a Apple Podcasts pronto admitirán vídeo, lo que permitirá a los creadores ofrecer episodios exclusivos para suscriptores, vídeo sin publicidad, acceso anticipado y contenido adicional, anunció hoy Apple.
La función estará disponible para audiencias en más de 170 países y regiones en todos los dispositivos Apple y la web. Apple dice que está trabajando con proveedores de alojamiento de podcasts en la integración, con detalles de los socios participantes que llegarán en los próximos meses.
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