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Apple

Las suscripciones a Apple Podcasts pronto serán compatibles con vídeo

24 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Las suscripciones a Apple Podcasts pronto admitirán vídeo, lo que permitirá a los creadores ofrecer episodios exclusivos para suscriptores, vídeo sin publicidad, acceso anticipado y contenido adicional, anunció hoy Apple.

La función estará disponible para audiencias en más de 170 países y regiones en todos los dispositivos Apple y la web. Apple dice que está trabajando con proveedores de alojamiento de podcasts en la integración, con detalles de los socios participantes que llegarán en los próximos meses.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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