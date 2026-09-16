BOOX desvela tres dispositivos eInk: Note Air6 C, Note Mini C y Palma 3

BOOX, líder global en dispositivos de tinta electrónica (eInk), ha presentado hoy tres nuevos productos, incorporando a la familia la siguiente generación de los populares modelos Note Air6 C y Palma 3, así como el innovador Note Mini C de 8,52 pulgadas.
Los tres cuentan con luz frontal integrada, funcionan con Android 16 y están impulsados por un avanzado procesador de ocho núcleos con tecnología BOOX Super Refresh. Estos lanzamientos mejoran la forma en que las personas leen, escriben y se relacionan con sus dispositivos tecnológicos, generando un espacio digital más creativo y productivo, sin distracciones y sin fatiga visual.
Note Air6 C, un cuaderno eInk a color más refinado
La última incorporación a la popular serie Note Air es Note Air6 C, que integra una pantalla eInk a color de 10,3 pulgadas. Este cuaderno digital permite leer libros o documentos, navegar por páginas de internet, tomar notas, hacer esbozos o dibujos, y mucho más desde cualquier lugar.
Note Air6 C mantiene la misma sensación fluida y confortable de escritura a papel que su predecesor, mejorando considerablemente el rendimiento con la incorporación de un procesador de 4 nanómetros más avanzado y la tecnología BOOX Super Refresh, que reduce en un 40% el tiempo de actualización de pantalla respecto al modelo anterior.
Así mismo, estrena conectividad Bluetooth 6.0 logrando una latencia prácticamente nula que permite emparejar accesorios como un ratón inalámbrico y unos auriculares de manera simultánea. Para los usuarios más productivos, incluye unos conectores traseros donde se acopla la funda teclado que amplía las posibilidades del equipo.
Este dispositivo incorpora en el firmware más reciente distintas herramientas creativas y productivas en la aplicación nativa de Notas, como Esquema, Etiquetas y Búsqueda. La app estrena además la función Notas Duales, que permite abrir dos documentos a la vez en horizontal o en vertical.
Note Air6 C ya está disponible por 579,99 euros en la tienda oficial de BOOX.
Note Mini C, totalmente nuevo una versión compacta de la serie Note
Como gran novedade de esta temporada, BOOX presenta hoy el totalmente nuevo Note Mini C, diseñado para trasladar las funciones más valoradas de la serie Note a un formato mucho más compacto. Sus 8,52 pulgadas permiten disfrutar de toda la usabilidad y productividad sin renunciar a la comodidad de sostenerlo y transportarlo con una sola mano.
Incorpora una pantalla eInk a color, que permite visualizar con claridad novelas ilustradas, documentos PDF con gráficos y tablas y otros documentos a color. El tacto de la pantalla, similar al de una hoja de papel, hace que anotar sea cómodo y placentero.
Pese a su tamaño reducido, el nuevo BOOX Note Mini C no renuncia a las mejores prestaciones: cuenta con 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, ranura microSD de hasta 2 TB y es compatible con el renovado lápiz magnético InkSight.
Note Mini C tendrá un precio de 579,99 euros y llegará próximamente.
BOOX Palma 3, un diseño totalmente renovado con propósito
Palma 3 da continuidad al súper exitoso formato de tamaño smartphone, completamente rediseñado para acompañar un estilo de vida más consciente y con menos estímulos digitales. Estrena un panel eInk monocromo más nítido, con negros más profundos, mayor contraste y un acabado mate antirreflejos, pensado para reducir las distracciones.
Con Android 16 de serie, Palma 3 ofrece libertad total para instalar aplicaciones populares de lectura, audiolibros, mensajería, música y más. Incorpora 128 GB de almacenamiento, para almacenar sin limitaciones, y compatibilidad con el lápiz InkSense Plus.
Palma 3 estará disponible próximamente por 339,99 euros.
Acerca de BOOX;
BOOX es la marca líder global en tecnología de tinta electrónica (eInk) que diseña increíbles dispositivos para ayudar a los usuarios a ser más productivos evitando la fatiga visual. Con un hardware de vanguardia y un software avanzado, BOOX es la única marca de tecnología eInk que combina la tinta electrónica con Android para proporcionar máxima flexibilidad.
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