Cómo recuperar fotos borradas en un Mac

Esa sensación de desánimo cuando te das cuenta de que falta una foto (o toda una carpeta de fotos) en tu Mac es horrible. Quizá vaciaste la Papelera sin pensarlo, quizá formateaste una tarjeta SD por error o quizá la app Fotos simplemente decidió dar problemas. Pase lo que pase, no te asustes todavía: que se hayan borrado no siempre significa que se hayan perdido. Hay muchas posibilidades de que tus fotos sigan en algún lugar del disco, esperando a que las recuperes.

Esto es algo de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta: cuando se borra un archivo, tu Mac normalmente solo deja de «verlo». Los datos reales suelen permanecer en su sitio hasta que se escribe algo más sobre ese mismo espacio del disco. Así que el tiempo corre, pero normalmente tienes algo de margen para actuar, sobre todo si lo haces antes de realizar otras operaciones en ese disco.

Veamos esto en el orden en que deberías hacerlo.

Primero, echa un vistazo a la Papelera

Ya sé, ya sé… es obvio. Pero te sorprendería saber cuántas veces la gente se lanza directamente a descargar software de recuperación cuando la foto llevaba todo el rato en la Papelera.

Abre el Finder, haz clic en la Papelera de reciclaje en la barra lateral y echa un vistazo. Si está ahí, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona «Recuperar», o simplemente arrástrala al lugar que quieras.

Busca en «Eliminados recientemente» dentro de la app Fotos

Si la foto ha desaparecido específicamente de la app Fotos, Apple cuenta con una red de seguridad integrada para eso. Abre Fotos, busca «Eliminadas recientemente» en la barra lateral, debajo de Álbumes, y verás todo lo que se haya eliminado en los últimos 30 días. Selecciona lo que necesites y pulsa «Recuperar».

Ese plazo de 30 días es generoso, pero no es infinito, así que no es algo que debas dejar pasar durante meses.

¿Tienes una copia de seguridad de Time Machine? Úsala

Sinceramente, esta es la opción más fiable si has estado haciendo copias de seguridad de tu Mac. Conecta la unidad de copia de seguridad, abre Time Machine desde la barra de menús y retrocede hasta una fecha anterior a la pérdida de las fotos. Busca la carpeta, haz clic en «Restaurar» y, básicamente, volverás al punto de partida.

El único inconveniente es que necesitas una copia de seguridad anterior a la eliminación, lo cual es un buen motivo para configurar Time Machine ahora mismo si aún no lo has hecho, aunque no te sirva para este lote concreto de fotos.

Comprueba también Fotos de iCloud

Si la biblioteca de fotos de iCloud está activada, es muy probable que tus fotos eliminadas sigan estando en los servidores de Apple, no solo en tu Mac. Entra en icloud.com, inicia sesión, abre Fotos y haz clic en «Eliminadas recientemente». Aquí se aplica la misma regla de los 30 días que en la app Fotos.

Cuando nada de esto funciona: software de recuperación

A veces has vaciado la Papelera, los 30 días han pasado hace tiempo y no hay ninguna copia de seguridad. Aquí es donde entran en juego las herramientas de recuperación especializadas, como Stellar Photo Recovery para Mac, diseñada para rastrear el almacenamiento a un nivel mucho más profundo del que pueden alcanzar el Finder o la app Fotos.

El proceso general es el siguiente:

Instala el Stellar Photo recovery software en tu Mac.

Selecciona la unidad o tarjeta donde se encontraban las fotos: puede ser el almacenamiento interno de tu Mac, una unidad externa o una tarjeta SD conectada a través de un lector.

Ejecuta un análisis profundo en lugar de uno rápido. Tarda más, pero revisa sector por sector, lo cual es muy importante si la tarjeta se ha formateado o el sistema de archivos se ha dañado.

Echa un vistazo a lo que encuentra antes de restaurar nada, solo para asegurarte de que las imágenes parecen estar realmente intactas.

Guarda los archivos recuperados en un lugar completamente distinto, no de nuevo en la misma unidad que estás escaneando. Escribir nuevos datos en esa unidad mientras aún intentas recuperar información de ella es una forma segura de perder el resto de lo que se puede recuperar.

Una cosa que vale la pena mencionar: si disparas en RAW (CR2, NEF, ARW, ese tipo de formatos), muchas herramientas básicas y aplicaciones para el móvil tienen dificultades para reconstruir correctamente esos archivos. Vale la pena comprobar que el software que utilices sea realmente compatible con el formato RAW de tu cámara antes de confiar en él.

Algunas cosas que te ayudarán la próxima vez

Activa Time Machine y deja que haga copias de seguridad con regularidad, no solo cuando te acuerdes.

Activa «Fotos de iCloud» para que haya una copia en la nube junto a la local.

Si te das cuenta de que faltan fotos, deja de usar esa unidad inmediatamente. Cada archivo que guardes a partir de ese momento supone un riesgo de sobrescribir algo que podrías haber recuperado.

Expulsa siempre las tarjetas SD y las unidades externas correctamente, en lugar de simplemente arrancarlas; eso por sí solo evita muchos problemas de corrupción de datos.

Para cualquier cosa irremplazable, guarda una copia de seguridad en dos lugares. Una copia local y otra en la nube es un mínimo razonable.

Al fin y al cabo, perder fotos en un Mac parece peor de lo que suele ser en realidad. Empieza por lo más sencillo —la Papelera, Fotos, iCloud—, pasa a Time Machine si lo tienes y, si todo lo demás falla, una herramienta de recuperación adecuada suele dar resultados incluso cuando la situación parece bastante desesperada. Eso sí, no esperes demasiado