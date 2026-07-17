La UE ordena a Google que le dé a las apps de IA el mismo acceso a Android que a Gemini

A ver lo que tarda Google en retirar Gemini de la UE, porque su estrategia de «yo lo lanzo y a ver si cuela» no ha funcionado. Los comisarios de la UE no pueden permitirse ni un solo agravio comparativo, aunque eso suponga dejar a Europa sin acceso a los avances de la inteligencia artificial «personal».

La Comisión Europea ha ordenado formalmente a Google que dé a los servicios de IA de terceros el mismo acceso a las funciones de los dispositivos Android que tiene Gemini. La Ley de Mercados Digitales de Europa requiere que los fabricantes de software como Apple y Google otorguen la misma interoperabilidad a aplicaciones y servicios de terceros, y la CE lo está haciendo cumplir.

Las reglas de interoperabilidad de DMA son la razón por la que Siri AI no estará disponible en la Unión Europea cuando se lance iOS 27.

Mientras que Apple intentó llegar a un acuerdo con los reguladores antes de lanzar Siri AI en Europa, Google hizo lo contrario. En lugar de preguntar, Google lanzó la integración de Gemini en Android y optó por lidiar con las consecuencias después. La estrategia de Google ofrece a los usuarios de Android en Europa acceso completo a Gemini mientras trabaja en el cumplimiento de la DMA.

La Comisión Europea está dando a Google un año completo para implementar cambios que cumplan con los requisitos de la Ley de Mercados Digitales, y eso es antes de cualquier apelación legal que Google pueda hacer.







