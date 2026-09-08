Apple consigue 20 premios en los Emmy 2026

Los premios siguen llegando mientras Apple TV lidera como la cadena más galardonada en la segunda noche de los 78º Premios Emmy. Como era de esperar, el nuevo favorito de la cadena, «Widow’s Bay», obtuvo casi la mitad de las victorias.

También destacan la comedia negra postapocalíptica de Apple «Pluribus», y su drama «Margo tiene problemas de dinero», con cuatro y tres premios, respectivamente.

A continuación se muestran los premios a la programación de Apple TV recibida durante las dos primeras noches:

Widow’s Bay

Mejor actriz invitada en una comedia: Betty Gilpin

Diseño de producción excepcional para un programa narrativo (media hora)

Mejor casting para una serie de comedia

Cinematografía sobresaliente para una serie (media hora)

Composición musical destacada para una serie (Partitura dramática original)

Supervisión musical excepcional

Edición de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (media hora) y animación

Mezcla de sonido sobresaliente para una serie de comedia o drama (media hora) y animación

Pluribus

Diseño de producción excepcional para un programa narrativo contemporáneo (una hora o más)

Edición de imágenes sobresaliente para un drama

Excelente música del tema del título principal original

Mezcla de sonido sobresaliente para una serie de comedia o drama (una hora)

Margo tiene problemas de dinero

Disfraces contemporáneos sobresalientes para una serie

Peinado contemporáneo excepcional

Maquillaje contemporáneo excepcional (no protésico)

Palm Royale

Coreografía sobresaliente para programación con guión

Disfraces de época sobresalientes

Maquillaje Excepcional Para El Período O Fantasía/Ciencia Ficción (No Prótesico)

Mr. Scorsese

Serie documental o de no ficción destacada

Además de sus 19 victorias por su programación, Apple TV se llevó a casa un Emmy al Mejor Comercial. «I’m Not Remarkable«, el comercial de Apple que destaca la accesibilidad, muestra el compromiso de la compañía con la accesibilidad.