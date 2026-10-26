Apple anuncia el nuevo iPad mini

Apple ha presentado hoy el nuevo iPad mini, con una espectacular pantalla OLED en un diseño aún más fino y ligero, un enorme salto en rendimiento con el A20 Pro y resistencia al agua y el polvo.1 La pantalla OLED más grande de 8,5 pulgadas, también disponible en una opción con acabado nanotexturizado, ofrece un mayor contraste y más del doble de pico de brillo que el iPad mini de la generación anterior para que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia de visualización nítida e inmersiva.2

El A20 Pro superpotencia la IA con Neural Accelerators en cada núcleo de la GPU y un doble Neural Engine de 16 núcleos. Además, ahora el iPad mini incorpora una cámara frontal 12MP Center Stage en el borde más largo del dispositivo que es perfecta para hacer videollamadas, el innovador sistema Acoustic Display para una experiencia de audio aún mejor, conectividad inalámbrica y móvil más veloz, y carga rápida.3 Gracias a sus increíbles prestaciones avanzadas, es el iPad mini más capaz y versátil jamás creado.

El nuevo iPad mini está potenciado por iPadOS 27 con la última generación de Apple Intelligence, que hace que apps como Fotos y Safari sean más inteligentes y útiles.4 La combinación de potentes prestaciones y las revolucionarias funcionalidades de iPadOS 27 hacen que el nuevo iPad mini ofrezca una excelente calidad-precio a los usuarios. Los clientes podrán reservarlo junto con la nueva funda Smart Folio a partir del miércoles, 28 de octubre, con disponibilidad el viernes, 6 de noviembre.

«El iPad mini encanta a una amplia variedad de usuarios por su fantástica portabilidad, rendimiento y pantalla, desde creadores y propietarios de pequeñas empresas hasta médicos, técnicos que trabajan sobre el terreno y aficionados a los videojuegos», ha dicho Dave Pakula, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple. «Con un diseño extraordinariamente fino y ligero, una nueva y espectacular pantalla OLED, la increíble potencia del A20 Pro y la resistencia al agua y el polvo, el nuevo iPad mini supone un enorme avance para los usuarios que quieren disfrutar de la experiencia completa del iPad en la palma de su mano».

Más fino y ligero que nunca

Con tan solo 0,54 cm de grosor, el nuevo iPad mini es más portátil que nunca y está disponible en dos espectaculares acabados: el nuevo color medianoche y el precioso blanco estrella. El iPad mini es mucho más fino y ligero que la generación anterior y es aún más fácil de llevar a todas partes, tanto para leer como para trabajar sobre la marcha o utilizarlo con una sola mano. Además, cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y el polvo, por lo que resulta ideal para usarlo en exteriores en días lluviosos o para leer en la piscina.1

Una espectacular pantalla OLED

El nuevo iPad mini viene con una espectacular pantalla OLED con un increíble rendimiento y mayor tamaño de 8,5 pulgadas, conservando las dimensiones del modelo anterior gracias a un marco un 24 % más fino.2 La pantalla Super Retina XDR emplea tecnología OLED para controlar la iluminación píxel a píxel y conseguir negros más profundos con compatibilidad con la amplia gama cromática P3 para unas imágenes más vívidas y nítidas.

El iPad mini ofrece una experiencia visual aún mejor en distintas condiciones de luz, con un pico de brillo de hasta 1.200 nits (más del doble que en la generación anterior), 600 nits de brillo a pantalla completa para contenido SDR y HDR, y un contraste de 2.000.000:1. Y con un brillo mínimo de 1 nit, el iPad mini se adapta aún más a quienes lo utilizan en entornos con poca luz, desde usuarios que leen en la cama por las noches hasta pilotos que necesitan consultar su bolsa de vuelo electrónica (EFB) en la cabina. El iPad mini también está disponible en una nueva opción con acabado nanotexturizado que encanta a los usuarios del iPad Pro ya que reduce los reflejos en entornos luminosos, ideal para creativos que editan en exteriores o técnicos que trabajan sobre el terreno. En conjunto, estos avances en la pantalla amplían la versatilidad del iPad mini en una amplia variedad de usos.

Un enorme salto en rendimiento

Con el A20 Pro, el iPad mini ofrece un salto gigante en rendimiento y lleva los gráficos y las tareas de IA más exigentes a un nuevo nivel. Diseñado con la tecnología de dos nanómetros más avanzada de Apple, cuenta con un nuevo diseño inspirado en la arquitectura de los chips de la serie M. Gracias a una GPU de 7 núcleos con Neural Accelerators en cada núcleo, el iPad mini ofrece un rendimiento en IA hasta 4,5 veces superior respecto a la generación anterior, perfecto para realizar tareas de IA como ejecutar modelos en el dispositivo en apps creativas o modelos de lenguaje de gran tamaño en local.3 Y con la arquitectura gráfica de última generación, con almacenamiento dinámico en caché, sombreado de malla y trazado de rayos por aceleración de hardware, el rendimiento gráfico es hasta 2,7 veces superior, por lo que es ideal para juegos y renderizados 3D.3 El A20 Pro también incorpora una CPU de hasta 6 núcleos que ofrece un rendimiento multihilo hasta un 60 % más rápido en tareas cotidianas como la edición de fotos y el uso simultáneo de varias apps.3

La opción de 512 GB incorpora un potente doble Neural Engine de 16 núcleos que duplica la potencia de procesamiento respecto a la generación anterior y agiliza las tareas en apps como Draw Things y Detail. Al combinar los 32 núcleos, el A20 Pro se convierte en un motor de alto rendimiento para los procesos de IA en el dispositivo más avanzados. El A20 Pro también duplica el ancho de banda de memoria unificada, impulsando un rendimiento adicional para ofrecer nuevos niveles de capacidad y respuesta en los procesos de mayor carga gráfica y las tareas de IA más exigentes.

Una nueva experiencia de audio mejorada y cámaras avanzadas

El nuevo iPad mini viene con el sistema Acoustic Display integrado para una aún mejor experiencia de audio al jugar, ver vídeos o editar contenido. Los woofers, diseñados específicamente para el iPad mini, se integran a través de la pantalla para ofrecer unos graves más profundos y mayor volumen. Además, los altavoces de agudos customizados ahora se encuentran ocultos entre el vidrio y la carcasa de aluminio para un sonido más nítido. El sistema Acoustic Display incluye una carcasa hermética que contribuye a la calificación IP67 del iPad mini.

La cámara frontal 12MP Center Stage ahora está en el borde más largo del dispositivo, así que es perfecta para hacer llamadas FaceTime, participar en videoconferencias y colaborar. Y el gran angular trasero de 12 Mpx hace fotos espectaculares con HDR Inteligente 4 y graba vídeos en 4K de hasta 60 f/s, mientras que el nuevo flash True Tone adaptativo mejora las fotos y escanea documentos con mejor calidad que nunca.

El N1 y el C2 llegan al iPad mini

El iPad mini estrena el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple que añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.5 El N1 optimiza el rendimiento cuando se conecta a redes wifi de 5 GHz y mejora la fiabilidad y el rendimiento general de prestaciones como AirDrop y AirPlay.6

Los modelos con conexión móvil del nuevo iPad mini vienen con el C2, el módem de datos móviles de última generación de Apple. El C2 ofrece velocidades de datos móviles hasta un 50 % más rápidas respecto a la generación anterior del iPad mini, así como una mayor eficiencia energética.6 Y con iPadOS 27, pasar de una red móvil o wifi a otra es más sencillo que nunca, por lo que los usuarios pueden mantener la conexión durante una llamada FaceTime aunque se estén desplazando. Los usuarios también pueden disfrutar de las ventajas de la eSIM, que les permite añadir un nuevo plan de forma rápida y segura, conectarse y transferir los planes que ya tengan de manera digital y estar en contacto con familiares y amigos sin necesidad de una red wifi.7

iPadOS 27 con la última generación de Apple Intelligence

Los usuarios del iPad mini pueden hacer aún más con la nueva generación de Apple Intelligence, que hace que las apps sean más inteligentes y útiles. Los usuarios pueden mejorar la composición de una foto después de hacerla con herramientas como la versión mejorada de Limpiar, el reencuadre espacial y Extender. Y ahora la nueva app Image Playground ofrece imágenes fotorrealistas. En Safari, la prestación Notificarme ayuda a los usuarios a estar al tanto de los cambios en las páginas web, como la disponibilidad de productos o descuentos. Apple Intelligence utiliza el procesamiento en el dispositivo y Computación Privada en la Nube para proteger la privacidad de los usuarios. Cuando Computación Privada en la Nube procesa las peticiones de los usuarios, sus datos personales no se almacenan, y ni Apple ni nadie más puede acceder a ellos.

iPadOS 27 también incorpora una amplia gama de mejoras que hacen que el iPad sea más rápido, fiable y fácil de usar, así como actualizaciones de Liquid Glass con un nuevo control deslizante en Ajustes que ofrece a los usuarios la opción de personalizarlo y ajustar el aspecto a su gusto, desde cristalino hasta completamente tintado. Con iPadOS 27.2, el iPad mini también es compatible con el modo de pantalla ampliada cuando se conecta a un monitor externo, por lo que es ideal para los usuarios que trabajan con varias apps abiertas al mismo tiempo.

Además, potentes y sencillas herramientas ayudan a los padres a gestionar lo que sus hijos pueden ver, con quién pueden hablar y cuándo tienen acceso a las apps. Los padres y familias pueden acceder a información adicional para crear experiencias digitales seguras y enriquecedoras para sus hijos en la web dedicada de Apple donde se detallan las prestaciones más recientes y cómo usarlas.

Accesorios para más formas de productividad y creatividad

La nueva funda Smart Folio cuenta con una arquitectura de dos paneles, es fina y ligera, y se acopla de forma magnética al iPad mini.8 Fabricada en trenzado técnico en azul marino y marrón topo para combinar con los acabados del iPad mini, cuenta con un diseño ajustable que ofrece a los usuarios una mayor flexibilidad y nuevos ángulos de visión para mayor versatilidad.

Como el iPad mini es compatible con el Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil Pro, los usuarios disponen de dos fantásticas opciones para dar vida a sus ideas.8 El Apple Pencil (USB-C) ofrece una gran calidad-precio para las tareas cotidianas como tomar apuntes y dibujar, y el Apple Pencil Pro ofrece prestaciones líderes del sector que lo convierten en el lápiz digital definitivo. Con el Apple Pencil Pro, los usuarios pueden aprovechar prestaciones innovadoras como el gesto de apretar y la rotación para trabajar de formas totalmente nuevas, así como utilizar la compatibilidad con Buscar para encontrarlo fácilmente.

El iPad mini y el medio ambiente

El iPad mini se ha diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 35 % de materiales reciclados,9 incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 40 % de la energía empleada en el proceso de producción del iPad mini en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. El iPad mini se ha diseñado para ser duradero y reparable, y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra10 y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

Los clientes pueden reservar el iPad mini con A20 Pro a partir del miércoles, 28 de octubre en apple.com/es y en la app Apple Store en 35 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlo y estará disponible en las tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del viernes, 6 de noviembre.

El iPad mini estará disponible en color medianoche y blanco estrella con 128, 256 o 512 GB de capacidad.

El iPad mini está disponible en modelo Wi-Fi desde 749 € y el modelo Wi-Fi + Cellular desde 919 € .

y el modelo Wi-Fi + Cellular desde . Con los descuentos para educación, el iPad mini está disponible desde 699 € .

. La nueva funda Smart Folio de trenzado técnico está disponible en azul marino y marrón topo por 89 € .

. El Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) son compatibles con el nuevo iPad mini. El Apple Pencil Pro está disponible por 149 € o 139 € para clientes del sector educativo. El Apple Pencil (USB-C) está disponible por 89 € o 79 € para clientes del sector educativo.

o para clientes del sector educativo. El Apple Pencil (USB-C) está disponible por o para clientes del sector educativo. AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos dispositivos iPad y, en algunos mercados, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia prioritaria por parte de los expertos de Apple. En Estados Unidos, los clientes también pueden contratar AppleCare One Family, que amplía la cobertura a todos los dispositivos válidos de un grupo de En Familia por una tarifa mensual fija. Más información en apple.com/es/applecare.

Apple ofrece formas de ahorrar y actualizar al último modelo de iPad. Los clientes pueden entregar su iPad actual a cambio de un descuento en la tienda online de Apple, la app Apple Store o una tienda Apple Store. Los valores de cada dispositivo y las condiciones del programa se pueden consultar en apple.com/es/shop/trade-in.11

El iPad mini (A20 Pro) es resistente a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio y este dispositivo ha obtenido la calificación IP67 según la norma IEC 60529 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos). La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPad si está mojado. Consulta el manual de uso antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos. La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Si se mide como un rectángulo en diagonal, la pantalla del iPad mini de 8,5 pulgadas tiene 8,5 pulgadas. La superficie real de visión es inferior. Pruebas realizadas por Apple en septiembre de 2026. Apple Intelligence está disponible con el idioma de Siri y el dispositivo configurados en alemán, chino (simplificado o tradicional), coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco o vietnamita. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las regiones o idiomas. Algunos dispositivos no están disponibles en todas las regiones. Algunas prestaciones de Apple Intelligence que utilizan modelos basados en servidores están sujetas a límites de uso diario, incluyendo, entre otras, las herramientas inteligentes de edición de fotos, Image Playground y los modelos de AFM 3 Cloud en Atajos. Los límites diarios pueden variar según la prestación, la complejidad de la solicitud, la demanda del sistema, las políticas del sistema y otros factores. En el futuro, el acceso ampliado a estas prestaciones estará disponible previo pago. El uso de estas prestaciones está sujeto a los términos y condiciones de Apple Intelligence. Más información en support.apple.com/es-es/148587. La conexión Wi‑Fi 7 está disponible en los países y regiones donde existe esta tecnología. Se requiere un plan de datos. Las redes 5G solo están disponibles en algunos países y con determinados operadores. La velocidad puede variar según las condiciones del lugar y el operador. Para obtener más información sobre la compatibilidad con redes 5G, los clientes pueden ponerse en contacto con su operador y consultar la página apple.com/es/ipad/cellular. La eSIM no es compatible con todos los operadores. Para el modelo A3596, ponte en contacto con tu operador. Para el modelo A3597, ponte en contacto con China Unicom. Los accesorios se venden por separado. El contenido reciclado o renovable de un producto equivale a la relación entre la masa de materiales reciclados con certificación y la masa total del dispositivo, sin tener en cuenta el embalaje ni los accesorios incluidos en la caja. Desglose por peso de los embalajes de productos vendidos en Estados Unidos. Para calcular el contenido de plástico y el peso del embalaje, Apple no tiene en cuenta los adhesivos, las tintas ni los recubrimientos. El valor de renovación depende del estado, el año y la configuración del dispositivo válido que se entregue.