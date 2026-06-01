El podcast «After the Whistle» de Apple regresa para los Mundiales

Apple anunció que «After the Whistle with Brendan Hunt and Rebecca Lowe» regresará el 7 de junio para una tercera temporada construida en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hunt es actor y cocreador de Ted Lasso de Apple TV. Lowe presenta la cobertura de la Premier League de NBC Sports y es coanfitriona de la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de FOX Sports. Los dos recapitularán los juegos a medida que se desarrolle el torneo, con nuevos episodios aterrizando varias veces a la semana en las horas posteriores a los partidos notables.

El programa es producido por Apple News y presentado por Verizon, y estará disponible en audio y vídeo en Apple News, Apple Podcasts y otras plataformas de podcast. El primer episodio llega el 7 de junio con avances de torneos.

(Podría ocurrir que solo estuviera disponible en EEUU)