Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

‘The Studio’ de Apple TV es la serie más premiada del año

12 mayo, 20261 Minutos de lectura

El éxito de Apple TV «The Studio» el domingo por la noche le valió un premio de televisión de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) 2026 en la categoría internacional, convirtiéndose oficialmente en la primera comedia de la historia en barrer todos los premios principales en una sola temporada.

Además de conseguir su primera victoria en Apple TV en la categoría Internacional, «The Studio» es ahora la serie más galardonada del año, la comedia de primer año más premiada de la historia y la primera comedia en ganar la categoría Internacional en los BAFTA Television Awards en una década.

Apple consiguió 15 nominaciones en total para los Premios de Televisión BAFTA 2026. El mes pasado, Apple fue reconocida con dos victorias en los BAFTA Television Craft Awards 2026, incluyendo Escritor: Drama para «Slow Horses» y Director: Factual por «Vietnam: The War That Changed America».

Los Premios de Televisión BAFTA reconocen los mejores programas, actuaciones y producciones británicas cada año.

Artículo anterior Qué viene en Apple TV: Propeller One-Way Night Coach
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TV

Concierto de Lady Gaga en Apple Music el 14 de mayo

13 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Propeller One-Way Night Coach

11 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: El cabo del miedo

11 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Ted Lasso (T4)

28 abril, 2026