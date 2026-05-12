‘The Studio’ de Apple TV es la serie más premiada del año

El éxito de Apple TV «The Studio» el domingo por la noche le valió un premio de televisión de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) 2026 en la categoría internacional, convirtiéndose oficialmente en la primera comedia de la historia en barrer todos los premios principales en una sola temporada.

Además de conseguir su primera victoria en Apple TV en la categoría Internacional, «The Studio» es ahora la serie más galardonada del año, la comedia de primer año más premiada de la historia y la primera comedia en ganar la categoría Internacional en los BAFTA Television Awards en una década.

Apple consiguió 15 nominaciones en total para los Premios de Televisión BAFTA 2026. El mes pasado, Apple fue reconocida con dos victorias en los BAFTA Television Craft Awards 2026, incluyendo Escritor: Drama para «Slow Horses» y Director: Factual por «Vietnam: The War That Changed America».

Los Premios de Televisión BAFTA reconocen los mejores programas, actuaciones y producciones británicas cada año.