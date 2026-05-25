Schmigadoon, el musical, inicia gira por EEUU

Como hemos visto la serie (cancelada después de dos temporadas) y nos gustó mucho, os comentamos que a partir de la trama Apple TV ha producido un musical, estrenado en el Off-Broadway y que opta a doce premios Tony.
En particular, está nominada a la de Mejor Musical. Pero las nominaciones no se detienen ahí; también está nominada para:
Mejor diseño escénico de un musical, Scott Pask
Actuación de una actriz en un papel principal en un musical, Sara Chase
Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en un musical, Ana Gasteyer
Mejor dirección de un musical, Christopher Gattelli
Mejor banda sonora original (música y/o letra) escrita para el teatro, música y letras, Cinco Paul
Mejor libreto de un musical, Cinco Paul
Mejores orquestaciones, Doug Besterman y Mike Morris
Mejor Coreografía, Christopher Gattelli
Mejor diseño de sonido de un musical, Walter Trarbach
Mejor diseño de iluminación de un musical, Donald Holder
Mejor diseño de vestuario de un musical, Linda Cho
Los Premios Tony 2026 se anunciarán en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York el domingo 7 de junio.
«Schmigadoon!» es, pues, la producción más nominada al premio Tony de la temporada 2025-2026 de Broadway, y ahora se ha conocido que lanzará una gira norteamericana en septiembre de 2027, informa Deadline.
La gira se estrenará en el Teatro del Hipódromo de Baltimore antes de viajar por los Estados Unidos y Canadá, con compromisos programados para Chicago, Los Ángeles, Washington DC y otros. Se anunciarán ciudades y casting adicionales en una fecha posterior.
Más, la empresa Theatrical Rights Worldwide ha adquirido los derechos de licencia de escenario de la comedia musical. Bajo el acuerdo con TRW, «¡Schmigadoon!» se posicionará inicialmente para producciones en más de 60 países en todo el mundo, con audiencias proyectadas que se espera que superen los 4 millones en todo el mundo, según el anuncio.
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