Schmigadoon, el musical, inicia gira por EEUU

Como hemos visto la serie (cancelada después de dos temporadas) y nos gustó mucho, os comentamos que a partir de la trama Apple TV ha producido un musical, estrenado en el Off-Broadway y que opta a doce premios Tony.

En particular, está nominada a la de Mejor Musical. Pero las nominaciones no se detienen ahí; también está nominada para:

Mejor diseño escénico de un musical, Scott Pask

Actuación de una actriz en un papel principal en un musical, Sara Chase

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en un musical, Ana Gasteyer

Mejor dirección de un musical, Christopher Gattelli

Mejor banda sonora original (música y/o letra) escrita para el teatro, música y letras, Cinco Paul

Mejor libreto de un musical, Cinco Paul

Mejores orquestaciones, Doug Besterman y Mike Morris

Mejor Coreografía, Christopher Gattelli

Mejor diseño de sonido de un musical, Walter Trarbach

Mejor diseño de iluminación de un musical, Donald Holder

Mejor diseño de vestuario de un musical, Linda Cho

Los Premios Tony 2026 se anunciarán en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York el domingo 7 de junio.



«Schmigadoon!» es, pues, la producción más nominada al premio Tony de la temporada 2025-2026 de Broadway, y ahora se ha conocido que lanzará una gira norteamericana en septiembre de 2027, informa Deadline.

La gira se estrenará en el Teatro del Hipódromo de Baltimore antes de viajar por los Estados Unidos y Canadá, con compromisos programados para Chicago, Los Ángeles, Washington DC y otros. Se anunciarán ciudades y casting adicionales en una fecha posterior.

Más, la empresa Theatrical Rights Worldwide ha adquirido los derechos de licencia de escenario de la comedia musical. Bajo el acuerdo con TRW, «¡Schmigadoon!» se posicionará inicialmente para producciones en más de 60 países en todo el mundo, con audiencias proyectadas que se espera que superen los 4 millones en todo el mundo, según el anuncio.