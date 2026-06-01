Apple publica un documento para ayudar a los usuarios a diferenciar las apps de Creator Studio

Otro gran éxito del equipo de diseño de Apple… ahora tienen que publicar documentos explicativos para entender las apps. El documento lo hace aún peor porque muestra lo excelentes que eran los iconos previos al absurdo diseño de Liquid Crystal.

Apple ha publicado un documento de soporte para ayudar a los usuarios a distinguir las versiones de Apple Creator Studio de sus aplicaciones creativas profesionales de las ediciones independientes que se venden como compras únicas.

La confusión proviene de la decisión de Apple de enviar dos variantes paralelas de Final Cut Pro, Logic Pro, MainStage, Motion, Compressor y Pixelmator Pro, una disponible a través de la suscripción a Apple Creator Studio y otra vendida por separado. Ambas ediciones comparten el mismo nombre y se pueden instalar en el mismo Mac al mismo tiempo, dejando poco para diferenciarlas de un vistazo.

La solución de Apple es dar a las versiones de Creator Studio de las aplicaciones iconos rediseñados con Liquid Glass. El nuevo documento de soporte presenta comparaciones de iconos lado a lado para cada una de las seis aplicaciones para que los usuarios puedan identificar qué edición están ejecutando o solucionar problemas desde el Dock o la carpeta Aplicaciones.