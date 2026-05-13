Concierto de Lady Gaga en Apple Music el 14 de mayo

La actuación en vivo filmada de «Mayhem Requiem» de Lady Gaga se transmitirá el jueves 14 de mayo a través de Apple Music Live y en cines selectos de AMC en todo Estados Unidos.

A las 11:00 p.m. Este / 8:00 p.m. Pacific, Los fans de Lady Gaga pueden dirigirse a la aplicación Apple Music en su iPhone, iPad, Mac, Apple TV o en el navegador en music.apple.com para sintonizar una transmisión exclusiva de la actuación en vivo. Además de la transmisión en la aplicación, 15 cines AMC selectos en todo Estados Unidos mostrarán la actuación al mismo tiempo.

El estreno es gratuito para que cualquiera lo vea; no se requiere suscripción a Apple Music. Sin embargo, los suscriptores de Apple Music podrán ver la actuación bajo demanda después de que termine el evento.

Apple Music describe el evento:

«La casa de ópera de MAYHEM Ball de Lady Gaga se ha reducido a escombros, y ahora es el momento de MAYHEM Requiem, una celebración y reimaginación musical de su sexto álbum».

Vale la pena señalar que la actuación en vivo filmada tampoco es en realidad en vivo. Fue grabado el 14 de enero en el Walter Theater de Los Ángeles.