YouTube etiquetará automáticamente los vídeos de IA

YouTube ha comunicado que está introduciendo la detección automática de IA, con etiquetado automático de IA aplicado a vídeos con «uso fotorrealista significativo de IA».

Todavía se espera que los creadores revelen manualmente cuándo se utiliza una IA realista para los vídeos, incluso con el nuevo sistema de etiquetado automático. Los creadores que creen que su contenido fue identificado incorrectamente como generado por IA pueden actualizar el estado de divulgación en YouTube Studio, pero las divulgaciones son permanentes para el contenido creado con las herramientas de IA de YouTube como Veo y Dream Screen o el contenido con metadatos C2PA que indican una IA totalmente generativa.

YouTube también está mejorando el etiquetado para el contenido generado por IA, lo que lo hace más claro cuando un vídeo tiene «contenido alterado o generado por IA fotorrealista y significativo».

Se mostrará una etiqueta de IA justo debajo del reproductor de vídeo y encima de la descripción para vídeos de formato largo con contenido de IA, y para los cortos, la etiqueta aparecerá como una superposición en el vídeo. El etiquetado actualizado se aplica al contenido que es fotorrealista y puede engañar a la gente, en lugar de al contenido poco realista.