Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
AppleApple TVAppleTV+

Apple TV ha emitido un evento deportivo profesional en directo usando solo iPhone 17 Pro

25 mayo, 20261 Minutos de lectura

El pasado sábado, 23 de mayo, Apple TV emitió un partido especial en directo de la Major League Soccer capturado exclusivamente usando modelos iPhone 17 Pro, marcando la primera vez que el iPhone se utiliza para capturar la totalidad de un evento deportivo profesional en vivo.

Desarrollada en asociación con la MLS, la transmisión será del partido LA Galaxy vs. Houston Dynamo FC, transmitido en vivo en Apple TV desde Dignity Health Sports Park en Carson, California, durante el último fin de semana del juego de la MLS antes de que la temporada regular se detenga para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en América del Norte.

Apple dice que el iPhone 17 Pro capturará imágenes en vivo a lo largo del partido, incluidos los calentamientos del equipo en el campo, las presentaciones de los jugadores, los ángulos de gol en la red y la atmósfera dentro del estadio. Con cámaras colocadas en todo el lugar, la transmisión «ofrecerá nuevas perspectivas que acercan a los espectadores a la acción, lo que hace posible el pequeño factor de forma del iPhone», dice la compañía.

Apple TV incorporó por primera vez el iPhone en un flujo de trabajo de transmisión deportiva en vivo durante un partido de «Friday Night Baseball» en septiembre de 2025 entre los Boston Red Sox y los Detroit Tigers, utilizando el iPhone 17 Pro para capturar momentos seleccionados del juego y las imágenes cinematográficas en el estadio.

Artículo anterior Google apela la sentencia antimonopolio, dice que Apple eligió su motor de búsqueda "libremente"
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

AppleLa Red

Otro episodio más en la saga Apple contra Epic (o viceversa)

25 mayo, 2026
Apple TVAppleTV+

Schmigadoon, el musical, inicia gira por EEUU

25 mayo, 2026
App StoreApple

Apple destaca las estadísticas clave de seguridad de 2025 en su App Store

21 mayo, 2026
App StoreApple

Apple anuncia el calendario de la WWDC 2026 y envía las invitaciones

19 mayo, 2026