El protocolo de archivos de Apple (AFP) pronto desaparecerá por completo de macOS

Apple Filing Protocol es una de las tecnologías originales para compartir archivos de Apple. Su software cliente pronto desaparecerá de macOS para siempre.

El año después de que Apple lanzara el Macintosh en 1984, introdujo un estándar de red propietario llamado Apple Filing Protocol. Parte de un conjunto de software que incluía AppleTalk, AppleShare y hardware de cableado de Apple llamado LocalTalk, AFP permitía a los usuarios compartir archivos a través de Macs en redes locales.

Esto fue una década antes de que Internet y sus protocolos abiertos se hicieran populares a mediados de la década de 1990.

Apple desarrolló AFP en parte porque el Mac OS original y la mayoría del software de Mac utilizaban otra tecnología patentada llamada «forks» de recursos. La mayoría de los primeros archivos de software para Mac contenían dos forks: un fork de datos y un fork de recursos que contenía la interfaz de usuario y otros elementos (algo similar puedes ver cuando grabas archivos en un pendrive desde tu Mac y lo llevas a Windows o a un televisor, encontrarás que ha generado unos archivos específicos para Mac, que deberían ser invisibles… pero en otros sistemas se ven).

El problema era que si copiabas el software de Mac sin comprimirlo en ordenadores que no fueran Mac, la computadora de destino eliminaba los fork de recursos de los archivos, dañándolos.

Más tarde, Apple desarrolló un entorno adicional de colaboración y uso compartido llamado Apple Open Collaboration Environment (AOCE) y PowerTalk, ambos fallidos. AOCE se introdujo en Mac OS 7.1.1, pero no ganó ninguna tracción real hasta Mac OS 8.5, cuando se actualizó.

Cuando Internet se popularizó a mediados de la década de 1990, Apple abandonó AOCE en favor de estándares de Internet como TCP/IP. Apple también vendió un producto de servidor separado en una caja llamada AppleShare Server, de la que Matt Fuller tiene algunas fotos espectaculares en su sitio.

También ha habido una versión de AppleShare empaquetada como un producto independiente llamada AppleShare IP, que permitió que AFP se ejecutara sobre redes TCP/IP.

Se accedía a los volúmenes de AppleShare y a los volúmenes de disco compartidos desde los Mac de los usuarios a través de un componente de software Mac original llamado Selector. Las versiones posteriores del Selector permitieron la conexión IP directa a los servidores haciendo clic en un botón y especificando una dirección IP.

El ahora desaparecido producto Mac OS X Server también incluía AFP, SMB/CIFS y NFS File Services como parte de sus funciones para compartir archivos. Apple incluso vendió un Mac preconfigurado con «servidor» G4 basado en PowerPC, que tenía AppleShare IP precargado.

AFP en Mac OS X y macOS

Apple lanzó Mac OS X en el año 2000. Mac OS X incluía soporte para AFP y AppleShare hasta OS X 10.9 (Mavericks) cuando Apple cambió el protocolo de intercambio de archivos predeterminado en macOS al Bloque de Mensajes de Servidor (Server Message Block – SMB) de Microsoft.

Apple eliminó la capacidad de ejecutar un servidor AFP en macOS 11 (Big Sur). Sin embargo, los usuarios aún pueden usar el cliente AFP en el Finder en macOS a través del elemento de menú Ir->Conectar al servidor y el protocolo afp:// para conectarse.

Cuando te conectas a un volumen AFP en el Buscador de macOS, los volúmenes compartidos conectados se montan en tu escritorio al igual que los volúmenes de disco locales.

Los Mac de principios de la década de 2000 incluían un emulador de Mac OS 9 llamado Classic, que también permitía a los usuarios continuar usando OS 9 y conectarse hacia y desde los Macs de OS X usando AFP.

Apple abandona el soporte para AFP en macOS Sequoia 15.5

macOS Sequoia 15.5 ha dejado obsoleto AFP, preparándose efectivamente para poner fin al soporte para los clientes de AFP en algún momento en el futuro. Apple ha señalado en las notas de la versión empresarial para macOS Sequoia 15.1 que se «eliminará en una versión futura de macOS», sin indicar exactamente cuándo ocurrirá.

Sabiendo esto, los usuarios que sigan utilizando el protocolo AFP deben hacer la transición de todos sus flujos de trabajo de intercambio de archivos y redes a SMB. Para los servidores más antiguos solo de UNIX que todavía son compatibles con NFS, ese protocolo también se puede seguir utilizando.

Hay una aplicación NFS para macOS llamada NFS Manager del alemán Marcel Bresink.

Varios proveedores de NAS externos, como Synology y otros, incluyen soporte de AFP en sus productos, pero es probable que eso también llegue a su fin pronto. Probablemente tendrás que usar SMB para conectarte a estos.

Soluciones de terceros

Para aquellos usuarios que absolutamente necesitan aferrarse a AFP, un producto abierto de terceros llamado Netatalk está disponible y todavía se actualiza. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo podrá ser compatible con AFP, ya que también está basado en el propio protocolo de Apple.

Dado que Apple ha eliminado el soporte nativo de AFP principal de macOS, incluso los productos AFP de terceros pueden dejar de funcionar.

Si todavía estás ejecutando una máquina más antigua basada en Mac OS 7, 8 o 9.x, echa un vistazo a AppleTalk over IP.

Para obtener información para desarrolladores sobre AFP, consulte la Guía de programación de protocolos de archivo de Apple ahora algo anticuada. También TN3151: Elegir la API de red adecuada.