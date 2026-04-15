La actualización de Pixelmator Pro de Apple incorpora maquetas del iPhone 17, atajos de teclado y más

Apple ha actualizado Pixelmator Pro, la popular aplicación de edición de imágenes que compró en 2024. Pixelmator Pro incluye soporte de imágenes RAW para más cámaras, nuevas plantillas, soporte mejorado para exportaciones de archivos SVG, nuevos atajos de teclado y más. Algunas de las características, como los atajos de teclado, se limitan a la versión Creator Studio de Pixelmator Pro.



Pixelmator Pro tiene una sección de plantillas y maquetas, que incluye nuevas opciones de captura de pantalla de aplicaciones y dispositivos para usar en maquetas de aplicaciones en dispositivos Apple. Apple ha añadido soporte para los últimos modelos de iPhone 17.

Los archivos SVG exportados desde Pixelmator Pro tendrán menos problemas cuando se abran en Adobe Illustrator, y hay una opción para tocar y mantener una imagen en el lienzo para ver antes y después de las ediciones de las herramientas de Ajustes de Color y Efectos.

La barra lateral se puede personalizar utilizando las opciones de configuración de la barra de herramientas, y hay atajos de teclado para cambiar la opacidad de la capa, seleccionar capas cuando se usa Seleccionar sujeto, recorrer los modos de mezcla y cambiar entre capas.

Versión de Pixelmator en Creator Studio.