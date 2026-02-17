Cosas que debes saber sobre la suscripción de Creator Studio de Apple

El nuevo paquete de suscripción Creator Studio de Apple ofrece acceso a una amplia gama de aplicaciones profesionales actualizadas por un precio de todo o nada de 12,99 € al mes o 129 € al año. Profesores y estudiantes pueden obtener las mismas aplicaciones por 2,99 € al mes, o 29,99 € al año.

El paquete incluye acceso a funciones mejoradas para un total de 10 aplicaciones de Apple, aunque las versiones básicas de varias de ellas están disponibles de forma gratuita para todos los propietarios de Mac y iPad:

Final Cut Pro

Logic Pro

Pixelmator Pro

Keynote, Pages y Numbers

Freeform

Motion, Compressor y MainStage (solo para Mac)

¿Se actualizarán las aplicaciones independientes?

La respuesta corta es «sí, las versiones independientes de estas aplicaciones generalmente se actualizarán en sintonía con las versiones de Creator Studio». Pero Apple está adoptando enfoques ligeramente diferentes dependiendo de la aplicación.

Todas las aplicaciones de Apple Creator Studio son versiones completamente nuevas con nuevos números de versión: Final Cut Pro salta de la versión 11 a la versión 12, por ejemplo, y Keynote, Pages y Numbers (aplicaciones que todavía nos suenan a «iWork» a pesar de que ese nombre está abandonado) están siendo empujadas de la versión 14 a la versión 15. El documento de soporte de Apple Creator Studio enumera todos los nuevos números de versión.

La versión independiente de Pixelmator Pro todavía aparece como la versión anterior, 3.7.1, mientras que la nueva versión 4.0 requiere una suscripción a Creator Studio. No está claro si eso va a cambiar.

En cuanto a Keynote, Pages y Numbers, las versiones de iOS y iPadOS de las nuevas aplicaciones se instalarán sin problemas en lugar de las aplicaciones antiguas. Pero se está manejando de manera ligeramente diferente en el Mac por alguna razón. Las tres aplicaciones ahora tienen dos versiones listadas en la tienda de aplicaciones: las antiguas, establecidas en la versión 14.5, y las nuevas, configuradas en 15.1. Instalar la actualización 14.5, añade un aviso cuando inicias las aplicaciones antiguas, informándote de que están desactualizadas y que debes instalar las nuevas en su lugar.

Las aplicaciones del paquete de suscripción no reemplazan a las aplicaciones independientes

Los usuarios pueden tener tanto las versiones independientes como las de Creator Studio de todas las aplicaciones instaladas en sus dispositivos al mismo tiempo. Podrás diferenciar ambas versiones usando sus iconos: las aplicaciones independientes mantienen los mismos iconos que tenían antes, y las versiones de Creator Studio tienen los rediseños Liquid Glass de alto contraste.

Por cierto, también puedes diferenciar las versiones de las aplicaciones por sus listados en la App Store. Los independientes solo se mencionan por sus nombres (es decir, «Final Cut Pro», «Logic Pro»), mientras que los nuevos tienen títulos más modernos y odiosos optimizados para búsquedas («Final Cut Pro: Crea vídeo», «Logic Pro: Haz música», «Keynote: diseña presentaciones»).

Compartir y límites de dispositivos

Una suscripción a Apple Creator Studio se puede compartir entre hasta seis cuentas de Apple usando Compartir en familia, lo que puede hacer que el costo de la suscripción sea más asequible. Esto solo se aplica a la versión estándar de la suscripción; las suscripciones educativas no se pueden compartir.

Las cuentas de Apple conectadas a una suscripción activa pueden instalar las aplicaciones en hasta 10 dispositivos simultáneamente. Esta es una asignación relativamente generosa en comparación con Creative Cloud de Adobe, que solo permite la instalación en dos dispositivos a la vez y solo permite que las aplicaciones se usen en un solo sistema a la vez.

Requisitos del sistema y otras restricciones

Apple describe los requisitos detallados del sistema para cada aplicación en su página de soporte aquí. Para la mayoría de las aplicaciones de Mac, todo lo que necesitas es un Mac con macOS 15.6 Sequoia o posterior; la única aplicación para Mac que requiere macOS 26 Tahoe es Pixelmator Pro. La mayoría de las aplicaciones también se ejecutarán en Macs Intel o Apple Silicon, aunque MainStage es exclusivo de Apple Silicon, y «algunas características» en Compressor también pueden requerir Apple Silicon.

Los requisitos para las aplicaciones para iPad son un poco más restrictivos; generalmente necesitas ejecutar iPadOS 18.6 o iPadOS 26, y tanto Final Cut Pro como Pixelmator Pro quieren un Apple M1, un Apple A16 o un Apple A17 Pro (en otras palabras, funcionará en todos los iPad que Apple vende actualmente, pero el hardware del iPad más antiguo es más acertado o fallido).

Apple también describe una serie de restricciones de uso para las funciones de IA generativa que dependen de servicios externos. Apple dice que, «como mínimo», los usuarios podrán generar 50 imágenes, 50 presentaciones de entre 8 y 10 diapositivas cada una, y generar notas del presentador en Keynote para 700 diapositivas. Puede ser posible un mayor uso, pero esto depende de «la complejidad de las consultas, la disponibilidad del servidor y la disponibilidad de la red».

Todas estas características de IA se basan en la tecnología OpenAI, pero no requieren que los usuarios tengan su propia cuenta OpenAI o ChatGPT (la otra cara es que si ya pagas por ChatGPT, eso no te aporta nada extra).

