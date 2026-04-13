Logic Pro actualizado con el paquete de sonido Step Reflex

Apple ha actualizado varias aplicaciones para creadores, como Logic Pro, Compressor, MainStage, Motion, Final Cut Pro, Final Cut Camera, Numbers, Keynote y Pages. Apple ha impulsado las actualizaciones para las versiones de iOS, iPadOS y macOS de las aplicaciones cuando corresponda.
Logic Pro incluye un Step Reflex: Modern Garage Pack, con ritmos de dos pasos, líneas de bajo profundas, sintetizadores y más. La actualización también incluye una opción para exportar un archivo compartible para obtener una vista previa de cómo sonará una mezcla de audio espacial cuando se transmita en Apple Music.
Vista previa de Dolby Atmos Mix
Exporta un archivo ligero y compartible para obtener una vista previa de la mezcla de audio espacial, ya que se escuchará cuando se transmita en Apple Music, que se puede reproducir en iPhone, iPad o Mac
Paquete Step Reflex
¡Prepárate para rebotar! Step Reflex: Modern Garage añade un pulido prístino al sonido icónico del garaje del Reino Unido de los 90/principios de los 2000 con energía pesada en graves arenosos, atmósferas ambientales inmersivas y una pizca de magia EDMYa sea que estés elaborando un himno de pista de baile o un ritmo introspectivo, esta completa colección está llena de ritmos contundentes de dos pasos, sintetizadores listos para rave, líneas de bajo profundas y chuletas vocales contagiosas que harán que tus pistas pop
Compressor, Motion, Final Cut Camera, Final Cut Pro, MainStage, Numbers, Keynote y Pages no tienen nuevas funciones, y las notas de la versión solo mencionan mejoras de estabilidad y correcciones de errores.
Las aplicaciones de Apple se incluyen como parte de la suscripción a Creator Studio, pero aplicaciones como Logic Pro y Final Cut Pro también se pueden comprar de forma independiente.
Numbers, Pages y otras aplicaciones son de uso gratuito, pero algunas funciones están limitadas a aquellos que se suscriben a Creator Studio.
