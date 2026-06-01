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Apple y Harvard publican el «Apple Women’s Health Study»

1 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple y Harvard han publicado un artículo titulado «Apple Women’s Health Study», que dice ser el primer estudio de investigación a largo plazo de esta escala y alcance, que tiene como objetivo avanzar en la comprensión de los ciclos menstruales y su relación con diversas condiciones de salud. El estudio utilizó más de 94.000 noches de datos de sueño del Apple Watch de 338 participantes del Apple Women’s Health Study de entre 25 y 59 años, y la gran mayoría de 45 a 59 años.

Esta es la conclusión alcanzada por el estudio: 

La identificación temprana de la transición perimenopáusica puede conducir a practicar una mejor higiene del sueño. Monitorear su sueño, al igual que monitorear su ciclo menstrual, ayuda a identificar patrones regulares para que se puedan identificar más rápidamente los cambios o cuando algo puede estar mal en el futuro. Los dispositivos portátiles como el Apple Watch pueden ayudar a medir con precisión la calidad de su sueño (incluido el tiempo total de sueño, el tiempo en la cama y la consistencia). También pueden ayudar a establecer un horario de sueño regular más fácilmente. Estos dispositivos también pueden ayudar a identificar un posible problema de salud o simplemente algo a lo que prestar más atención (por ejemplo, echarse la siesta más regularmente).

Al registrar los patrones de sueño y cualquier otro síntoma nuevo, estás ayudando a llamar la atención sobre un momento de la vida que con demasiada frecuencia se deja fuera de la conversación. La participación en la investigación de salud reproductiva, incluso si ya no está menstruando, ayuda a los científicos a entender cómo la perimenopausia afecta a las personas en la vida real, no solo en teoría.

(La perimenopausia es la transición natural del cuerpo que conduce a la menopausia).

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Alf

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