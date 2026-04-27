Apple actualiza GarageBand para Mac

Apple ha actualizado la versión para Mac de GarageBand con una aplicación optimizada para macOS Tahoe.

La actualización añade Liquid Glass al icono de la aplicación de la creación musical. Las notas de la versión de Apple dicen que la versión 10.4.14 de GarageBand proporciona mejoras de estabilidad y correcciones de errores.

GarageBand es una aplicación gratuita para Mac, iPad y iPhone en sus respectivas tiendas de aplicaciones. También es parte del paquete Creator Studio.