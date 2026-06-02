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Apple invita a los asistentes a la WWDC 2026 a ver ‘The Mandalorian and Grogu’ en Apple Park

2 junio, 20261 Minutos de lectura

Los desarrolladores que han sido invitados a ver la conferencia de inauguración de la WWDC 2026 en Apple Park también pueden asistir a una proyección especial de The Mandalorian y Grogu.

La proyección tendrá lugar a las 8:00 p.m. Hora del Pacífico el martes 9 de junio en el Teatro Steve Jobs. Apple dice que un «invitado especial» estará presente, con las puertas programadas para abrir a las 7:00 p.m. No hay noticias sobre el invitado especial, pero la película está protagonizada por Pedro Pascal como el mandaloriano y dirigida por Jon Favreau. Según se informa, Favreau utilizó un Apple Vision Pro para previsualizar la versión IMAX de la película mientras trabajaba en ella, lo que explica por qué Apple planea proyectar la película.

Apple dice que la capacidad del teatro es limitada, y los desarrolladores pueden confirmar su asistencia el jueves 4 de junio por orden de llegada en el sitio del evento.

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Alf

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