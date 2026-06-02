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macOS

Apple lanza macOS Tahoe 26.5.1 para solucionar el problema de cierre inesperado en los M5

2 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple ha lanzado macOS Tahoe 26.5.1, una pequeña actualización del sistema operativo macOS Tahoe. macOS Tahoe 26.5.1 llega tres semanas después de que Apple lanzara macOS Tahoe 26.5.

Los usuarios de Mac pueden descargar el software abriendo la app Ajustes del sistema y luego navegando a la sección Actualización de software.

Según las notas de la versión de Apple para la actualización, macOS Tahoe 26.5.1 aborda un problema de apagado inesperado que afecta a ciertos usuarios empresariales en Macs con M5.

Esta actualización aborda un problema para los usuarios empresariales en el que los Mac con un chip M5 podrían apagarse al usar ciertas extensiones de red de filtrado de contenido

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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