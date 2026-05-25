Otro episodio más en la saga Apple contra Epic (o viceversa)

¿Esto nunca terminará? Apple ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema en un intento de revertir las sentencias clave de los tribunales inferiores sobre la orden judicial de la App Store en su larga batalla legal con Epic Games, informa 9to5Mac.

Del informe: En su petición, Apple pide a la Corte Suprema que revise dos preguntas. La primera es si Apple debería haber sido condenada por cobrar una comisión por las compras realizadas fuera de la App Store.

En cuanto al segundo punto, con respecto al alcance, Apple argumenta que la orden judicial se extiende mucho más allá de Epic en sí, ya que se aplica a todos los desarrolladores registrados en todo el mundo que vendan aplicaciones en Estados Unidos. Eso incluye a los desarrolladores que nunca formaron parte del caso Epic y, como Apple ha señalado antes, incluso a las empresas que compiten con Epic.

Puede que Apple tenga razón, y hay precedentes, así que habrá que seguir esperando a que definitivamente se acaben las apelaciones, recursos y demás coletazos judiciales para poder olvidarnos de este episodio.