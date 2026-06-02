Fondo de pantalla, lista de reproducción, el vídeo ‘Get Ready’ y más de la WWDC26

Además de anunciar la WWDC 2026 con un nuevo eslogan (All system glow -Todos los sistemas brillan), Apple ha compartido un fondo de pantalla, una lista de reproducción y un vídeo «Get Ready» (prepárate) antes del evento.

Las versiones para iPhone, iPad y Mac del fondo de pantalla están disponibles para descargar en el sitio web de Apple. El fondo de pantalla presenta un esquema de color oscuro con un logotipo brillante de Apple, lo que probablemente asinúa el nuevo diseño de Siri que viene con iOS 27.

La página de fondo de pantalla tiene un eslogan «Glow all out» (dale brillo), que se suma a los eslóganes «Todos los sistemas brillan» y «Coming bright up» (es un juego de palabras entre Bright y Right) que Apple compartió anteriormente.

Una nueva lista de reproducción «WWDC26 Hello» está disponible en Apple Music, con más listas de reproducción a seguir durante la conferencia de desarrolladores.

La WWDC 2026 comienza con la conferencia de apertura de Apple el lunes 8 de junio a las 10 a.m. Hora del Pacífico. La compañía está lista para presentar iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27 ese día, y la conferencia se desarrollará hasta el viernes 12 de junio, con cientos de sesiones para desarrolladores que se compartirán en línea.

La conferencia de inauguración se transmitirá en directo en el sitio web de Apple Events; la página ya está en vivo. También habrá transmisiones en la aplicación Apple TV y en YouTube.