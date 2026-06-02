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Qué viene en Apple TV: Sugar (T2)

2 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha lanzado el tráiler de la segunda temporada de «Sugar», el aclamado drama de detectives neo-noir protagonizado y producido por Colin Farrell.

«Sugar» regresará para su segunda temporada de ocho episodios el viernes 19 de junio en Apple TV con un episodio, seguido de un nuevo episodio semanalmente, todos los viernes hasta el 7 de agosto.

La segunda temporada marca el sugar en el regreso del icónico detective privado de Los Ángeles y conocedor de cine John Sugar, interpretado por Farrell, que asume un nuevo caso de personas desaparecidas, en busca del hermano mayor de un boxeador local prometedor, todo mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida. A medida que la investigación se expande en una conspiración en toda la ciudad con intenciones siniestras, Sugar debe tener en cuenta para responder a la pregunta: ¿hasta dónde irá para hacer lo correcto?

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Alf

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