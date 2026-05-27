Apple Passeig de Gràcia ha vuelto a abrir sus puertas

Los 200 miembros del equipo están encantados de ayudar a los clientes a descubrir y adquirir los últimos productos de Apple, entre los que se incluyen el nuevo MacBook Neo y la gama del iPhone 17. Los clientes pueden además aprender, obtener soporte técnico, encontrar soluciones empresariales con la ayuda de un equipo dedicado a empresas y recibir asesoramiento sobre opciones de financiación mensual, el programa Apple Trade In, y mucho más.
Diseño de la tienda
- La tienda abrió originalmente en 2012. Esta última actualización incluye la instalación de una zona Apple Pick Up y mesas de exposición de producto adicionales, lo que facilita que más clientes puedan descubrir y adquirir productos Apple.
- La actualización también incluye el cambio de suelos y escaleras por un acabado de terrazo blanco.
- Se mantienen las paredes de piedra originales, que fueron obtenidas localmente en España durante el acondicionamiento inicial de la tienda en 2012.
La experiencia del cliente
- La tienda es un destino para clientes de la comunidad local y de todo el mundo, donde pueden explorar y adquirir la increíble gama de productos de Apple, disfrutar de un servicio y soporte al cliente sin igual, y aprender a sacar el máximo partido a sus dispositivos.
- Los miembros del equipo también asesoran a los clientes con consejos individualizados, ya sea para configurar sus dispositivos según las necesidades de cada uno, mostrarles cómo expresar su estilo personal con las correas del Apple Watch, añadir personalización con el grabado, ayudarles a obtener aún más valor por sus dispositivos con el programa Apple Trade In, o para comenzar a usar sus productos con las sesiones de Configuración Personalizada.
- La tienda cuenta con un Genius Bar para ayudar a los clientes con cualquier necesidad de soporte técnico.
- Los clientes pueden explorar las mesas de exposición y las nuevas Avenues rediseñadas, con la gama de Apple más innovadora hasta la fecha:
- MacBook Neo, el nuevo ordenador portátil de Apple que ofrece la magia del Mac a un precio revolucionario.
- El nuevo MacBook Air, con la potencia del chip M5, que ofrece un rendimiento extraordinario.
- La gama del iPhone 17, que incluye el iPhone 17 Pro, con un rendimiento y una batería excepcionales, y el iPhone Air, el iPhone más fino jamás creado.
- El Apple Watch Series 11, con un elegante diseño, mayor duración de batería y la mejor manera de cuidar la salud.
- El iPad Air, con el chip M4, que ofrece un increíble rendimiento con gráficos avanzados.
Today at Apple
- Para los clientes que quieran aprender más, las Apple Store de todo el mundo ofrecen sesiones educativas gratuitas de Today at Apple para ayudar a los usuarios con todo, desde iniciarse con sus dispositivos hasta sacar el máximo partido de los productos, con sesiones como ‘A fondo: Apple Intelligence’, ‘Haz mejores fotos con el iPhone’ y ‘Para empezar: Mac’.
- Today at Apple también ofrece sesiones enfocadas a la accesibilidad que enseñan los conceptos básicos del uso de tecnologías de asistencia y funciones para personas con movilidad reducida, pérdida de visión y discapacidad auditiva.
- En verano, los niños y las familias pueden participar en el Campamento de Apple, también aquí en Passeig de Gràcia. En su 24.ª edición, el Campamento de Apple es uno de los eventos más mágicos e inspiradores de las tiendas de todo el mundo. Está diseñado para niños de 6 a 10 años y familias, y ofrece experiencias inmersivas llenas de emoción y aventuras creativas.
- Y para quienes deseen aprender junto a familiares, amigos y compañeros, también está disponible la Reserva para Grupos para las sesiones de Today at Apple online o en la tienda.
Apple en España
- Apple tiene 12 tiendas en España y lleva más de 40 años operando en el país.
- Cuenta con más de 2.000 empleados en todo el país, repartidos en tiendas y oficinas, incluidas las instalaciones de Barcelona centradas en AIML, donde el equipo trabaja para mejorar la experiencia de usuario en los dispositivos y servicios de Apple.
- La compañía también cuenta con un laboratorio de innovación en Madrid, donde un equipo de especialistas trabaja en el desarrollo de tecnologías de hardware inalámbrico que benefician a los clientes de Apple en todo el mundo.
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