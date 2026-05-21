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Apple Vision Pro

«Real Madrid, el peso de la grandeza» en Vision Pro

21 mayo, 20261 Minutos de lectura

Apple ha publicado un trailer del nuevo documental exclusivo para el Apple Vision Pro llamado «Real Madrid: The Weight of Greatness», que se estrenará en la plataforma el 20 de Mayo

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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