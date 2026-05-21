Las ventas de iPhone en América Latina aumentaron un 31% en el primer trimestre de 2026

El último análisis de Omdia muestra que el mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes (LATAM) creció un 3% con respecto al mismo periodo del año anterior en el primer trimestre de 2026 a 34,8 millones de unidades.

Samsung lideró las ventas de teléfonos inteligentes de LATAM, enviando 12,9 millones de unidades (+9% interanual) y elevando la cuota al 37%, su nivel trimestral más alto desde el primer trimestre de 2023. Xiaomi se mantuvo en segundo lugar, marcando un sexto trimestre consecutivo de crecimiento con 6,0 millones de unidades y una cuota del 17 %, impulsada por ganancias de dos dígitos en Centroamérica y Perú.

Motorola ocupó el tercer lugar, contrayendo un 5 % año tras año hasta los 4,9 millones de unidades y una cuota del 14 %, lo que refleja en gran medida una caída del 37 % en los envíos de dispositivos de 100 a 200 dólares estadounidenses. HONOR se consolidó en cuarto lugar con un crecimiento interanual del 30 % a 3,4 millones de unidades y una participación del 10 %, impulsado por su Play 10 en el segmento de entrada (por debajo de los 100 dólares estadounidenses), que se acercó a medio millón de unidades vendidas por primera vez.

Apple completó los cinco primeros con un aumento del 31 % con respecto al mismo periodo del año anterior, respaldado por un rendimiento excepcional en México (+80 % año tras año) y una sólida recepción del iPhone serie 17.

Apple ahora tiene el 5 % del mercado de teléfonos inteligentes de América Latina. Está por detrás de Samsung (37 % de cuota de mercado), Xiaomi (17 % de cuota de mercado), Motorola (14 % de cuota de mercado) y HONOR (10 % de cuota de mercado).

Omdia dice que el crecimiento de los teléfonos inteligentes en LATAM se vio respaldado por la acumulación proactiva de inventario por los canales de venta, la simplificación de la cartera por parte de los fabricantes con una inclinación hacia configuraciones de almacenamiento más bajas y el retraso del paso de precios del aumento de los costos de DRAM y NAND.