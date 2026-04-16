Sharp Healthcare lanza un nuevo estudio en Apple Vision Pro sobre microcirugía ocular

Sharp HealthCare, a través de su Centro de Excelencia en Computación Espacial, ha lanzado un estudio clínico aprobado por la Junta de Revisión Institucional (IRB) que evalúa el uso de la computación espacial en la cirugía de cataratas.

Este estudio representa una de las primeras evaluaciones clínicas prospectivas aprobadas por el IRB sobre Apple Vision Pro en microcirugía ocular utilizando la aplicación ClearSurgery, que va más allá del uso anecdótico temprano hacia la investigación clínica estructurada con posibles implicaciones para la microcirugía en general.

El estudio incluye el uso de Apple Vision Pro para evaluar cómo las tecnologías digitales se pueden integrar de forma segura y factible en la microcirugía oftalmológica.

El estudio, «Evaluación de la computación espacial montada en la cabeza y la visualización 3D en microcirugía ocular: un estudio de viabilidad y seguridad», se llevará a cabo en Sharp HealthCare y el Centro de Cirugía Ambulatoria Sharp Otay Lakes utilizando un microscopio quirúrgico óptico digital 3D ZEISS Artevo y la aplicación de computación espacial ClearSphere desarrollada por ClearSurgery. El estudio cuenta con el apoyo de la Fundación Sharp HealthCare.

«Estamos llevando a cabo este estudio con cuidado y responsabilidad para generar datos clínicos que nos ayuden a comprender cómo se puede utilizar la tecnología de computación espacial de forma segura en el cuidado quirúrgico de los ojos», dijo Tommy Korn, MD, Director de Computación Espacial de Sharp HealthCare, oftalmólogo de Sharp Rees-Stealy Medical Group, e investigador principal del estudio. “Tecnologías como Apple Vision Pro y microscopios quirúrgicos digitales ofrecen nuevos enfoques para la visualización quirúrgica. Este estudio ayudará a definir cómo las herramientas de computación espacial se pueden incorporar en los flujos de trabajo de cirugía oftálmica de una manera mesurada y apropiada».

Avanzando en la innovación en entornos de atención en el mundo real

Al evaluar esta tecnología en el Centro de Cirugía Ambulatoria Sharp Otay Lakes, Sharp HealthCare está estudiando herramientas quirúrgicas avanzadas en un entorno comunitario, ampliando el acceso a las tecnologías bajo evaluación más cerca de donde los pacientes reciben atención.

«Este esfuerzo también refleja el compromiso de Sharp de llevar la investigación de innovación clínica a las comunidades a las que servimos», dijo Korn. «En una región como San Diego, donde la cirugía de cataratas es comúnmente necesaria, evaluar esta tecnología en un entorno basado en la comunidad nos permite comprender mejor cómo funciona en la atención al paciente del mundo real».

Abordar los desafíos quirúrgicos de grandes datos

Durante décadas, los cirujanos de múltiples especialidades, incluyendo oftalmología, neurocirugía, otorrinolaringología y cirugía de la mano, han confiado en microscopios ópticos para realizar procedimientos delicados. Si bien estos sistemas siguen siendo el estándar de atención, tecnologías como la informática espacial se están explorando como herramientas de visualización quirúrgica complementarias en el quirófano, según Korn.

La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más realizados en todo el mundo, y la demanda sigue creciendo. La cirugía tradicional basada en el microscopio requiere un posicionamiento estático prolongado, lo que puede contribuir a la tensión musculoesquelética con el tiempo. El estudio evaluará si la visualización basada en la computación espacial puede tener un impacto en la ergonomía del cirujano, la visualización intraoperatoria, incluida la percepción de profundidad, y el flujo de trabajo quirúrgico, dice Korn.

Explorar el futuro de la atención quirugica

Este estudio puede ayudar a informar futuras investigaciones sobre el uso de la computación espacial en cirugía, incluidas las aplicaciones en visualización, capacitación y colaboración.

«Estamos llevando a cabo este estudio con el objetivo de comprender cómo se puede utilizar la computación espacial en los flujos de trabajo de cirugía ocular mientras apoyamos el bienestar del cirujano», dijo el Dr. Grano.