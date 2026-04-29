Apple Vision Pro y las cataratas

Los cirujanos han elogiado el Apple Vision Pro por sus imágenes de alta resolución y su ergonomía. El visor se han utilizado en todo tipo de procedimientos médicos y quirúrgicos, incluyendo colonoscopias, una artroscopia de hombro, y ahora incluso se ha demostrado que es útil para cirugías de cataratas.

El Dr. Eric Rosenberg de SightMD ha podido realizar con éxito una cirugía de cataratas utilizando el Apple Vision Pro. En octubre de 2025, se convirtió en el primer cirujano del mundo en realizar este tipo de operación con la ayuda del visor espacial de Apple.

Cómo el Apple Vision Pro ha mejorado la cirugía de cataratas

Desde entonces, el Apple Vision Pro se ha utilizado en cientos de casos adicionales, gracias a ScopeXR, una plataforma quirúrgica de realidad mixta co-creada por el Dr. Rosenberg.

ScopeXR transmite feeds en vivo desde microscopios quirúrgicos digitales 3D directamente al Vision Pro, lo que permite al cirujano ver el campo quirúrgico en 3D estereoscópico mientras superpone los datos de diagnóstico preoperatorio. La plataforma también admite la colaboración remota en tiempo real, lo que permite a los cirujanos unirse virtualmente a los procedimientos y ver exactamente lo que ve el cirujano operativo.