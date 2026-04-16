Blackmagic lanza la URSA Cine Immersive 100G para Vision Pro

Blackmagic ha anunciado una nueva versión de su cámara URSA Cine Immersive, el primer sistema de cámara comercial diseñado para capturar contenido 3D para Vision Pro.
El URSA Cine Immersive 100G añade Ethernet de 100Gb a la cámara original para ofrecer el ancho de banda necesario para emitir vídeo inmersivo en vivo por primera vez.
Blackmagic Design también anunció el Blackmagic URSA Cine Live Encoder, un módulo de procesado en vivo ($1.645) que comprime el vídeo inmersivo en vivo en Apple ProRes para la salida como vídeo IP SMPTE-2110-22, lo que permite a los usuarios combinar las secuencias de imágenes estéreo de alta velocidad de fotogramas en una sola conexión Ethernet de 100G.
El nuevo modelo de URSA de Blackmagic cuesta 29.145 dólares, y estará disponible en el tercer trimestre de 2026. El Blackmagic URSA Cine Immersive original sigue disponible en el sitio web de Blackmagic por 27.495 dólares, por debajo del precio de 30.000 dólares que llevaba cuando se presentó por primera vez en 2024.
