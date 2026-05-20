Apple presenta nuevas funciones de accesibilidad impulsadas por Apple Intelligence

Apple ha anunciado un conjunto de actualizaciones de accesibilidad que utilizan Apple Intelligence para ampliar las capacidades de VoiceOver, Lupa, Control de Voz y Lector de Accesibilidad, con nuevas características adicionales para subtítulos generados y control de sillas de ruedas a través de Apple Vision Pro.
Apple Intelligence impulsa varias de las nuevas características que llegarán después del verano:
- Explorador de imágenes VoiceOver utiliza Apple Intelligence para producir descripciones más detalladas de imágenes en todo el sistema, incluidas fotografías, facturas escaneadas y registros personales. Los usuarios también pueden presionar el botón de acción en el iPhone para hacer preguntas sobre lo que ve el visor de la cámara, con preguntas de seguimiento compatibles con el lenguaje natural.
- Lupa trae descripciones visuales impulsadas por Apple Intelligence a su interfaz de alto contraste para usuarios con baja visión, también accesible a través del botón de acción, con soporte para comandos hablados como «acércate» o «enciende la linterna».
- El control por voz obtiene entrada de lenguaje natural para que los usuarios puedan describir elementos en pantalla de forma conversacional, como «tocar la guía sobre los mejores restaurantes» o «tocar la carpeta púrpura», en lugar de memorizar nombres o números de etiquetas exactos. Apple dice que la función también puede ayudar cuando los elementos en pantalla carecen de las etiquetas de accesibilidad adecuadas.
- Lector de accessibilidad gana soporte para diseños de documentos más complejos, incluidos artículos científicos con múltiples columnas, imágenes y tablas, además de resúmenes bajo demanda y traducción incorporada que conserva las preferencias de fuente, color y formato personalizadas de un usuario.
- Los subtítulos generados utilizan el reconocimiento de voz en el dispositivo para transcribir automáticamente el audio hablado en contenido de vídeo sin subtítulos, incluidos los clips grabados en el iPhone, recibidos de amigos y familiares, o transmitidos en línea, en el iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro. Inicialmente disponible en inglés en los Estados Unidos y Canadá.
- El control de silla de ruedas eléctrico para Apple Vision Pro utiliza el sistema de seguimiento ocular de precisión de los auriculares como método de entrada alternativo para los usuarios que no pueden operar un joystick, lanzándose con soporte para los sistemas de accionamiento alternativos Tolt y LUCI en los EE. UU. a través de Bluetooth y conexiones por cable.
Apple ha compartido un vídeo sobre la nueva función de voz en off:
Apple también anunció una serie de adiciones menores a finales de este año:
- Las señales de movimiento de vehículos llegarán a visionOS para ayudar a reducir el mareo por movimiento cuando se usa Vision Pro como pasajero en un vehículo en movimiento.
- Apple Vision Pro admitirá gestos faciales para realizar toques y acciones del sistema, además de una nueva forma de seleccionar elementos con los ojos mientras se utiliza Dwelling Control.
- Los auriculares fabricados para iPhone obtendrán un emparejamiento y un traspaso más fiables entre dispositivos Apple, con una experiencia de configuración mejorada en iOS, iPadOS, macOS y visionOS.
- El reconocimiento de nombres, que notifica a los usuarios sordos o con problemas de audición si alguien dice su nombre, se expande a más de 50 idiomas a nivel mundial.
- El soporte de texto más grande está llegando a tvOS, lo que permite a los espectadores con baja visión aumentar el tamaño del texto en pantalla.
- El controlador Sony Access obtiene soporte como controlador de juegos en iOS, iPadOS y macOS, con personalización completa de botones y thumbstick y soporte para combinar dos controladores.
- FaceTime obtiene una nueva API que permite a los desarrolladores de aplicaciones de interpretación de lenguaje de señas agregar un intérprete humano a una videollamada en curso.
- Touch Accommodations adquiere una nueva forma de personalizar la configuración en iOS y iPadOS.
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