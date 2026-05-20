Apple presenta nuevas funciones de accesibilidad impulsadas por Apple Intelligence

Apple ha anunciado un conjunto de actualizaciones de accesibilidad que utilizan Apple Intelligence para ampliar las capacidades de VoiceOver, Lupa, Control de Voz y Lector de Accesibilidad, con nuevas características adicionales para subtítulos generados y control de sillas de ruedas a través de Apple Vision Pro.



Apple Intelligence impulsa varias de las nuevas características que llegarán después del verano:

Explorador de imágenes VoiceOver utiliza Apple Intelligence para producir descripciones más detalladas de imágenes en todo el sistema, incluidas fotografías, facturas escaneadas y registros personales. Los usuarios también pueden presionar el botón de acción en el iPhone para hacer preguntas sobre lo que ve el visor de la cámara, con preguntas de seguimiento compatibles con el lenguaje natural.

utiliza Apple Intelligence para producir descripciones más detalladas de imágenes en todo el sistema, incluidas fotografías, facturas escaneadas y registros personales. Los usuarios también pueden presionar el botón de acción en el iPhone para hacer preguntas sobre lo que ve el visor de la cámara, con preguntas de seguimiento compatibles con el lenguaje natural. Lupa trae descripciones visuales impulsadas por Apple Intelligence a su interfaz de alto contraste para usuarios con baja visión, también accesible a través del botón de acción, con soporte para comandos hablados como «acércate» o «enciende la linterna».

trae descripciones visuales impulsadas por Apple Intelligence a su interfaz de alto contraste para usuarios con baja visión, también accesible a través del botón de acción, con soporte para comandos hablados como «acércate» o «enciende la linterna». El control por voz obtiene entrada de lenguaje natural para que los usuarios puedan describir elementos en pantalla de forma conversacional, como «tocar la guía sobre los mejores restaurantes» o «tocar la carpeta púrpura», en lugar de memorizar nombres o números de etiquetas exactos. Apple dice que la función también puede ayudar cuando los elementos en pantalla carecen de las etiquetas de accesibilidad adecuadas.

obtiene entrada de lenguaje natural para que los usuarios puedan describir elementos en pantalla de forma conversacional, como «tocar la guía sobre los mejores restaurantes» o «tocar la carpeta púrpura», en lugar de memorizar nombres o números de etiquetas exactos. Apple dice que la función también puede ayudar cuando los elementos en pantalla carecen de las etiquetas de accesibilidad adecuadas. Lector de a ccessibilidad gana soporte para diseños de documentos más complejos, incluidos artículos científicos con múltiples columnas, imágenes y tablas, además de resúmenes bajo demanda y traducción incorporada que conserva las preferencias de fuente, color y formato personalizadas de un usuario.

gana soporte para diseños de documentos más complejos, incluidos artículos científicos con múltiples columnas, imágenes y tablas, además de resúmenes bajo demanda y traducción incorporada que conserva las preferencias de fuente, color y formato personalizadas de un usuario. Los subtítulos generados utilizan el reconocimiento de voz en el dispositivo para transcribir automáticamente el audio hablado en contenido de vídeo sin subtítulos, incluidos los clips grabados en el iPhone, recibidos de amigos y familiares, o transmitidos en línea, en el iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro. Inicialmente disponible en inglés en los Estados Unidos y Canadá.

utilizan el reconocimiento de voz en el dispositivo para transcribir automáticamente el audio hablado en contenido de vídeo sin subtítulos, incluidos los clips grabados en el iPhone, recibidos de amigos y familiares, o transmitidos en línea, en el iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro. Inicialmente disponible en inglés en los Estados Unidos y Canadá. El control de silla de ruedas eléctrico para Apple Vision Pro utiliza el sistema de seguimiento ocular de precisión de los auriculares como método de entrada alternativo para los usuarios que no pueden operar un joystick, lanzándose con soporte para los sistemas de accionamiento alternativos Tolt y LUCI en los EE. UU. a través de Bluetooth y conexiones por cable.

Apple ha compartido un vídeo sobre la nueva función de voz en off:

Apple también anunció una serie de adiciones menores a finales de este año: