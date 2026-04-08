Aplicación nativa Steam Link en Apple Vision Pro

La plataforma Steam de Valve proporciona a los jugadores funciones como Steam Link, que les permite jugar juegos de PC y Mac en otro dispositivo. Si bien esto ha estado disponible anteriormente para hardware como iPhone, Mac y Apple TV, ahora se ampliará a Apple Vision Pro.
Una publicación de la comunidad de Steam del empleado de Valve, Sam Lantinga, el 4 de abril, afirma que hay una versión nativa de Steam Link para visionOS en desarrollo. También se proporciona acceso a los jugadores a través de TestFlight, la plataforma de pruebas de Apple.
En uso normal, Steam Link puede transmitir vídeo en vivo del juego a través de una red desde un PC o Mac para juegos a otra pieza de hardware. En este caso, la aplicación permite ver el juego en el Apple Vision Pro.
