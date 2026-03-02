iPhone y iPad, aprobados para manejar información clasificada de la OTAN

Tras rigurosas pruebas de seguridad y una completa evaluación a cargo del Gobierno alemán, el iPhone y el iPad se han convertido en los primeros dispositivos de consumo aprobados para el uso de información clasificada en entornos restringidos de la OTAN

Hoy, Apple ha anunciado que el iPhone y el iPad son los primeros y únicos dispositivos de consumo que cumplen los requisitos de seguridad de la información de los Estados miembros de la OTAN. Esto permite usar el iPhone y el iPad con información clasificada hasta el nivel restringido de la OTAN sin requisitos de software o ajustes especiales, un grado de certificación gubernamental que ningún otro dispositivo móvil de consumo ha obtenido.

Apple diseña la seguridad en todos sus productos desde el principio y garantiza las protecciones más sofisticadas en todo el hardware, el software y los chips de Apple. Este exclusivo enfoque permite a los usuarios de Apple beneficiarse de las protecciones de seguridad líder del sector, como el mejor cifrado en su categoría, autenticación biométrica con Face ID y prestaciones tan revolucionarias como Memory Integrity Enforcement. Estas protecciones han obtenido ahora el reconocimiento de cumplir los estrictos requisitos de seguridad gubernamentales e internacionales, incluso para el manejo de datos restringidos.

Anteriormente, el iPhone y el iPad recibieron la autorización para usar datos clasificados del Gobierno alemán en dispositivos con medidas de seguridad nativas de iOS y iPadOS, tras una completa evaluación llevada a cabo por la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, o BSI). Ahora, el iPhone y el iPad con iOS 26 y iPadOS 26 están certificados para dicho uso en todos los Estados miembros de la OTAN.

En el contexto de esta iniciativa, la BSI realizó exhaustivas evaluaciones técnicas, pruebas completas y avanzados análisis de seguridad, lo que le permitió garantizar que las prestaciones de seguridad de la plataforma integrada de Apple cumplían los exigentes requisitos operativos y de seguridad de los integrantes de la OTAN.

«La transformación digital segura solo tiene éxito si la seguridad de la información se contempla desde el principio en el desarrollo de productos móviles», ha dicho Claudia Plattner, presidenta de la BSI. «Tras ampliar la rigurosa auditoría de la BSI sobre las plataformas iOS y iPadOS y la seguridad de los dispositivos para su uso en entornos de información clasificada de Alemania, tenemos el placer de confirmar que cumplen los requisitos de seguridad de los Estados miembros de la OTAN».

Esta aprobación constituye un hito para las plataformas móviles de Apple, ya que iOS 26 y iPadOS 26 figuran ahora en el catálogo de productos con aseguramiento de la información de la OTAN por sus prestaciones de seguridad integradas.

«Este logro reconoce que Apple ha transformado la manera tradicional de ofrecer seguridad. Antes del iPhone, los dispositivos seguros solo estaban a disposición de organizaciones empresariales y gubernamentales tras una enorme inversión en soluciones de seguridad a medida», ha dicho Ivan Krstić, vicepresidente de Ingeniería y Arquitectura de Seguridad de Apple. «Sin embargo, Apple ha creado los dispositivos más seguros del mundo para todos sus usuarios, y esas mismas protecciones cuentan ahora con la exclusiva certificación de requisitos de seguridad para Estados miembros de la OTAN, algo de lo que no puede presumir ningún otro dispositivo del sector».

Apple trabaja sin descanso para proteger a consumidores, empresas y Gobiernos, así como para mantener la máxima seguridad en todos sus dispositivos. Se puede consultar más información sobre las protecciones de seguridad de Apple en la guía Seguridad de las plataformas de Apple.