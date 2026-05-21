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Eddy Cue de Apple recibirá el premio «Personalidad del mundo del espectáculo» en Cannes

21 mayo, 20261 Minutos de lectura

El vicepresidente senior de Apple, Eddy Cue, será honrado como «Persona de Entretenimiento del Año» en el festival Cannes Lions el próximo mes, reconociendo su liderazgo en el negocio de entretenimiento y servicios de la compañía (a través de Variety).

Cue ofrecerá un discurso de apertura en el día de apertura del festival, que se celebra del 22 al 26 de junio en el sur de Francia. Se le unirá el productor Jerry Bruckheimer, cuya película «F1: The Movie» fue estrenada por Apple el año pasado. En un comunicado, el CEO de los Lions, Simon Cook, dijo:

Eddy Cue ha empujado constantemente los límites del entretenimiento y la narración, construyendo plataformas y experiencias que han redefinido la forma en que el público se relaciona con la cultura. Bajo su liderazgo, Apple no solo ha producido contenido de primera clase, sino que también ha dado forma al futuro del entretenimiento a través de la innovación, la creatividad y un compromiso inquebrantable con la calidad. Estamos encantados de honrar a Eddy como nuestra Personalidad del mundo del espectáculo de este año 2026.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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